Três jogos abrem a Copa do Brasil, com favoritos, como a Ponte, em situações delicadas no ano

A Copa do Brasil de 2022 tem três partidas nesta terça-feira. O destaque fica por conta do Avaí, representante da Série A do Campeonato Brasileiro. O time catarinense enfrentará o URT-MG. O dia trará ainda confrontos entre Lagarto-SE e Figueirense, além de Cascavel-PR e Ponte Preta.

O Avaí chegou ao torneio através do título estadual conquistado em 2021. No entanto, vive má fase e luta para não ser rebaixado no Campeonato Catarinense, o que faz ser uma incógnita na elite do futebol nacional.

O desafiante é o URT, que conquistou a vaga por ter ficado com o vice-campeonato do Troféu Inconfidência, uma espécie de Troféu do Interior do futebol mineiro. O duelo será às 19h, no Estádio Zama Maciel.

O jogo que abrirá o campeonato será entre Lagarto e Figueirense. O clube sergipano é o atual vice-campeão regional e vem fazendo boa campanha na edição deste ano. Com isso, chega forte para enfrentar o Figueirense, que, assim como o Avaí, vive momento de instabilidade. A equipe é a campeã da Copa Santa Catarina. A partida será disputada no Barretão, às 16h30.

A Ponte Preta, que entrou pelo ranking da CBF, enfrenta o Cascavel, surpresa do futebol paranaense, vice-campeão em 2021. O time campineiro vem de derrota no dérbi com o Guarani e está sem técnico após a demissão de Gilson Kleina, diferentemente do adversário, que é vice-líder no Paraná.

Na primeira fase, os times são divididos por grupos. O Grupo 1 ganhará R$ 1,2 milhão; o Grupo 2, R$ 1,09 milhão; e o Grupo 3, R$ 620 mil.

Bola da Copa do Brasil é divulgada

Nesta segunda-feira, a CBF divulgou imagens da bola oficial que será usada na Copa do Brasil. Batizada como "Nike Brasil Flight", a pelota foi desenhada em parceria com a marca de materiais esportivos e apresenta detalhes em amarelo e preto, além da cor branca como proeminente.

"Tá aí a CBF Nike Brasil Flight 2022, a bola que vai brilhar nos gramados brasileiros na temporada. A estreia da nova redondinha já está marcada para esta semana, nos primeiros jogos da Copa do Brasil", escreveu a CBF nas redes sociais.