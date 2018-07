Copa do Brasil começa com 20 jogos e cinco paulistas em campo

A Copa do Brasil, competição mais democrática do futebol brasileiro por ter a participação de clubes de todos os Estados, começa a sua edição de 2017 nesta quarta-feira. No total, serão 40 jogos na primeira fase, com 20 deles sendo realizados nesta semana. Destaque para o Corinthians, um dos favoritos ao título, que faz um confronto entre times do Sudeste diante da Caldense. Outros quatro paulistas estarão em campo. Na quinta-feira serão realizados três jogos, inclusive com a presença do São Paulo.

A competição mudou algumas regras. Desta vez, a primeira fase tem jogo único, com o time visitante tendo a vantagem do empate, ou seja, não há a possibilidade de classificação em disputas de pênaltis. A escolha de quem seria mandante foi feita pelo ranking da CBF: clube com menor pontuação atua em casa.

Tricampeão do torneio, o Corinthians vai até Poços de Caldas para visitar a Caldense, às 21h45. O time mineiro deixou o Estadual de lado neste começo de temporada para focar exclusivamente nesta partida e, por isso, promete endurecer para os comandados de Fábio Carille.

Outros quatro paulistas vão estrear. A Ponte Preta vai até Campina Grande (PB) para visitar o Campinense, às 19h30. Mais tarde, às 20h30, o Audax recebe o América-RN em Osasco, enquanto São Bento e Ferroviária enfrentam, também em casa, Paraná e ASA, respectivamente.

Outros três times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro vão estrear nesta quarta. Ainda inconstante em 2017, o Coritiba vai até a Bahia para duelar contra o Vitória da Conquista, às 19h15. Em Luziânia, o Vitória enfrenta o clube da casa, às 19h30, enquanto o Sport faz um confronto nordestino contra o CSA, em Maceió, às 22h30.

REGULAMENTO

Em 2017, a Copa do Brasil será disputada em oito fases, com as duas primeiras em jogos únicos e as seguintes no sistema de mata-mata. Os times que disputam a Copa Libertadores entram apenas nas oitavas de final, bem como os atuais campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B. O campeão, como já acontece há anos, garante uma das vagas do Brasil para a Copa Libertadores da temporada seguinte.

