Copa do Brasil começa com triunfos de Bahia e Vitória

A abertura da Copa do Brasil, nesta terça-feira, foi com classificação de Bahia e Vitória à segunda fase. Os rivais estrearam na competição nesta noite e venceram os seus confrontos contra Campinense e Águia Negra-MS, respectivamente.

O Bahia não teve dificuldades para golear o Campinense por 7 a 1, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O destaque da partida foi o atacante Rossi, autos de três dos sete gols do time. Os outros foram marcados por Juninho Capixaba (2), Kemerson e Gilberto. Agora o Bahia aguarda o adversário da próxima fase, que sairá do confronto entre Jaraguá-GO e Manaus.

Já o Vitória não teve tanta facilidade, mas superou o Águia Negra por 1 a 0, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. O único gol do jogo foi marcado por David, já no segundo tempo. O adversário da segunda fase será quem avançar entre Rio Branco-ES e Sampaio Corrêa.