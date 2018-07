Copa do Brasil conhecerá mais 9 clubes classificados

A situação mais confortável é do Palmeiras, que recebe o Coruripe-AL, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, precisando de um empate após vencer na ida por 1 a 0. O confronto acontecerá no interior porque o Corinthians joga contra o Cruz Azul, nesta quarta, e o Santos recebe o Juan Aurich, na quinta, ambos no Pacaembu, pela Libertadores.

Para conquistarem uma classificação histórica, os alagoanos precisarão vencer por um gol de diferença, desde que marque no mínimo dois gols. Assim, levariam por ter feito mais gols fora. Se os nordestinos ganharem por 1 a 0, a decisão vai para os pênaltis. O ganhador deste confronto encara o Horizonte-CE, que passou pelo América-RN.

Portuguesa e Ponte Preta também estão em situações confortáveis, já que precisam de uma vitória simples em casa contra Cuiabá-MT e Sapucaiense-RS, respectivamente. No caso da equipe da capital, um empate sem gols também garantiria a vaga, após empate por 1 a 1 no Mato Grosso. Se passar, o clube do Canindé pegará o Juventude-RS. A Ponte Preta empatou sem gols em Porto Alegre e agora só precisa de uma vitória. Os campineiros teriam pela frente o Atlético Goianiense, que já eliminou o Gurupi-TO.

A vida do Paulista é bem mais complicada. O time de Jundiaí visita o Goiás, em Goiânia, após perder em casa por 3 a 2. Os goianos poderão perder até mesmo por 1 a 0 ou 2 a 1, que se classificam para enfrentar o América-MG.

Nos outros jogos, o Grêmio recebe o River Plate-SE, em Porto Alegre, em situação idêntica ao do Goiás, já que venceu por 3 a 2, em Aracaju. O mesmo vale para o Fortaleza contra o Comercial-PI, na capital cearense, e para o ASA diante do Santa Quitéria-MA, em Arapiraca (AL).

Enquanto isso, o Chapecoense terá de bater o São Mateus-ES por 1 a 0, em Chapecó (SC), após perder na ida por 2 a 1. Por fim, o Botafogo depende apenas de uma vitória simples ou empate sem gols contra o Treze-PB, no Rio de Janeiro.

Até agora, 22 clubes já garantiram as suas vagas à segunda fase. São estes times garantidos: Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Náutico, Criciúma, Atlético Mineiro, Sport, São Paulo, Penarol-AM, Guarani, América-MG, Vitória, Bahia de Feira, Paraná, Remo, Ceará, Horizonte-CE, Juventude, Ipatinga, Paysandu, ABC, Bahia e Cruzeiro.

Na segunda fase, o formato continuará o mesmo da primeira. Caso o time visitante vença por dois gols ou mais de diferença, eliminará a partida de volta e ainda ficará com 60% da arrecadação de bilheterias. Os gols marcados fora de casa continuam valendo como critério de desempate.

Confira os jogos desta semana na Copa do Brasil:

Quarta-feira

19h30

Portuguesa-SP x Cuiabá-MT

Grêmio-RS x River Plate-SE

Ponte Preta-SP x Sapucaiense-RS

Palmeiras-SP x Coruripe-AL

20h30

Goiás-GO x Paulista-SP

Fortaleza-CE x Comercial-PI

Chapecoense-SC x São Mateus-ES

ASA-AL x Santa Quitéria-MA

22 horas

Botafogo-RJ x Treze-PB

Quinta-feira

19h30

Coritiba-PR x Nacional-AM