Copa do Brasil define 5 classificados para as oitavas

SÃO PAULO - A Copa do Brasil definiu na noite desta quarta-feira os cinco primeiros classificados para as oitavas de final. Cruzeiro, Flamengo e Internacional confirmaram a condição de favoritos eliminando, respectivamente, Atlético-GO, ASA e América-MG. Outros dois times conseguiram a vaga fora de casa: o Goiás, que eliminou o ABC, e o Salgueiro, algoz do Criciúma.

A situação mais fácil era do Cruzeiro, que foi até o Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), com a vantagem de ter vencido o Atlético-GO por 5 a 0 no jogo de ida em Belo Horizonte (MG). E venceu de novo, desta vez por 1 a 0, com gol de Lucca.

No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta de Redonda (RJ), o Flamengo bateu de novo ao ASA, desta vez, por 2 a 1, depois de ter feito 2 a 0 em Arapiraca (AL). Elias marcou para o time carioca, mas Osmar empatou o jogo. Aí, Marcelo Moreno definiu o placar no segundo tempo.

Sem muito esforço, o Internacional empatou com o América-MG por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte - na ida, em Caixas do Sul (RS), o time gaúcho tinha vencido por 3 a 1. A equipe da casa saiu na frente no segundo tempo, com um gol contra de Ronaldo Alves, mas o visitante empatou com D’Alessandro.

Mesmo atuando no Estádio Heriberto Hülse, o Criciúma perdeu a vaga para o Salgueiro, ao sofrer o empate no final. O time da casa vencia com gol de Fábio Ferreira, marcado ainda no primeiro tempo, e estava se garantindo porque tinha empatado sem gols no jogo de ida. Mas a equipe pernambucana empatou já aos 41 minutos do segundo tempo, com Fabrício Ceará, e levou a vaga.

No Estádio Frasqueirão, em Natal (RN), o Goiás jogou sossegado pela vantagem no jogo de ida, quando fez 3 a 0 no ABC. O time goiano saiu atrás nesta quarta-feira, com gol de Diego Barcellos, mas empatou no segundo tempo com Hugo.

Na única partida de ida disputada nesta quarta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil, Paysandu e Atlético-PR empataram sem gols, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). Quem vencer na volta, na próxima semana, em Curitiba, fica com a vaga nas oitavas de final.

Além dos cinco classificados desta quarta-feira e dos outros cinco que serão definidos na semana que vem, as oitavas de final da Copa do Brasil terão a participação daqueles que disputaram a Libertadores: Atlético-MG, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Fluminense - também entra o Vasco, que vai ocupar a vaga do São Paulo, obrigado pela Conmebol a defender o seu título na Copa Sul-Americana.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Paysandu 0 x 0 Atlético-PR

Criciúma 1 x 1 Salgueiro

Atlético-GO 0 x 1 Cruzeiro

Flamengo 2 x 1 ASA

América-MG 1 x 1 Inter

ABC 1 x 1 Goiás