Copa do Brasil define 5 times classificados às oitavas de final

SÃO PAULO - Devido ao novo regulamento, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, Vasco e Grêmio entram automaticamente nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas nesta quarta-feira serão conhecidos mais cinco times classificados. Favoritos ao título, Cruzeiro, Flamengo e Internacional abriram boa vantagem nas partidas de ida. Seis jogos movimentam a terceira fase.

Após fazer o dever de casa e golear o Atlético Goianiense por 5 a 0, em Belo Horizonte, o Cruzeiro pode perder até por quatro gols de vantagem no estádio Serra Dourada, em Goiânia, que fica com a vaga. Já o time goiano precisa de um milagre. Quem também está tranquilo é o Flamengo. Em Arapiraca (AL), o clube rubro-negro carioca venceu o ASA por 2 a 0 e por isso se classifica até mesmo com uma derrota por um gol de vantagem. A partida será disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Outro favorito ao título e que está em boa condições de garantir a classificação às oitavas de final é o Internacional, que venceu o América-MG por 3 a 1, em Caxias do Sul (RS). O time colorado pode perder até por um gol de diferença. Se o time mineiro vencer por 2 a 0 fica com a vaga por ter marcado um gol fora, mas se repetir o placar de 3 a 1, então a definição será nos pênaltis.

Em Natal, no estádio Frasqueirão, o ABC enfrenta o Goiás e precisa vencer por quatro gols de vantagem, já que perdeu por 3 a 0 em Goiânia. No estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, o Criciúma recebe o Salgueiro-PE e quem vencer garante a classificação, mas o empate com gols beneficia o time pernambucano, pois houve uma igualdade por 0 a 0 no Nordeste.

Na única partida de ida da terceira fase, o Paysandu enfrenta o Atlético Paranaense, no estádio da Curuzu, em Belém. Na quinta, pela rodada de volta, o Luverdense-MT recebe o Fortaleza-CE, no interior do Mato Grosso.

Confira os jogos desta semana pela Copa do Brasil:

Quarta-feira

19h30

Paysandu-PA x Atlético-PR

Criciúma-SC x Salgueiro-PE

Atlético-GO x Cruzeiro-MG

21h50

Flamengo-RJ x ASA-AL

América-MG x Internacional-RS

ABC-RN x Goiás-GO

Quinta-feira

21h50

Luverdense-MT x Fortaleza-CE