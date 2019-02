Copa do Brasil define últimos classificados; URT elimina o Coritiba

Os últimos quatro classificados à segunda fase da Copa do Brasil foram definidos nesta quinta-feira à noite. O URT foi o único mandante a se garantir no próximo estágio do torneio, enquanto Oeste, Brasil de Pelotas e Santa Cruz confirmaram suas vagas na condição de visitantes. Os 20 jogos da segunda fase estão definidos, inclusive os locais dos mesmos, restando a definição de datas e horários por parte da CBF.

No interior mineiro, em Pato de Minas, o URT venceu o Coritiba por 3 a 2, sempre estando na frente no placar. Uma grande vitória do lanterna do Campeonato Mineiro, que agora vai enfrentar o Vila Nova, de Goiás, novamente em casa.

Na partida desta quinta, o URT abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Cascata, mas logo em seguida, aos 12, Rodrigão deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, Reis, aos 43, voltou a colocar os donos da casa em vantagem. Na etapa final, Iago voltou a empatar para o time catarinense aos 13 minutos, mas Gladstone, aos 21, fez o gol que assegurou a classificação da equipe mineira.

Já o Oeste confirmou seu favoritismo com tranquilidade ao golear o Fast Club por 6 a 1, em Manaus (AM). Na segunda fase vai atuar, de novo, longe de casa diante do Criciúma. Outro visitante que carimbou sua vaga foi o Santa Cruz, que ganhou do Sinop por 2 a 1, no Mato Grosso. Agora vai fazer no Arruda o clássico pernambucano contra o Náutico.

No sul de Santa Catarina, o Tubarão não conseguiu furar a defesa do Brasil de Pelotas (RS), que segurou o 0 a 0 e confirmou sua vaga. O time gaúcho vai enfrentar outro time catarinense e fora de casa: o Avaí.

PRÓXIMA FASE

Na segunda fase, o empate não dá a vantagem para o clube mais bem posicionado no ranking da CBF. Caso a igualdade persista após os 90 minutos, a vaga será definida nas penalidades. A decisão segue com mando único.

Os mandos de campo foram sorteados e a CBF reservou, em princípio, três datas para os confrontos: dias 20 e 27 de fevereiro e 6 de março.

Confira os confrontos da 2ª fase da Copa do Brasil:

Corinthians x Avenida-RS

Foz do Iguaçu-PR x Ceará-CE

Bragantino-PA x Aparecidense-GO

URT-MG x Vila Nova-GO

Botafogo x Cuiabá-MT

Juventude x América-MG

ABC-RN x Moto Club-MA

Santa Cruz x Náutico

Fluminense x Ypiranga-RS

Luverdense-MT x Figueirense

Santa Cruz de Natal-RN x Bahia

Goiásx CRB

Santos x América-RN

Atlético-CE x Atlético-GO

Mixto-MT x Chapecoense

Criciúma x Oeste-SP

Tombense-MG x Botafogo-PB

Londrina x Paraná

Serra-ES x Vasco

Avaí x Brasil de Pelotas