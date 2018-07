Copa do Brasil faz Palmeiras escalar time misto contra o Boa neste sábado

SÃO PAULO - A Copa do Brasil virou a prioridade do momento no Palmeiras. A proximidade do jogo de volta contra o Atlético-PR, na próxima quarta-feira, fez a comissão técnica poupar jogadores e promover cinco trocas no time para a partida deste sábado contra o Boa Esporte, pela Série B, em Varginha, onde o clube vai defender a sequência de 12 jogos invictos.

As mudanças atingem a todos os setores. O goleiro Fernando Prass, o zagueiro Vilson, o lateral-esquerdo Juninho e o atacante Leandro nem sequer embarcaram com o elenco que viajou nesta sexta-feira de ônibus até o interior de Minas Gerais. O meia Mendieta também será poupado, mas vai ficar no banco. Ainda há uma sexta baixa, mas por motivo de suspensão. Wesley foi expulso contra o Paysandu e dá lugar a Eguren.

O uruguaio, aliás, vai estrear como titular, assim como o zagueiro Tiago Alves e o meia Felipe Menezes. No gol, Bruno ganha nova chance e Fernandinho assume a lateral-esquerda. Quem corresponder deve receber mais oportunidades caso o clube tenha de continuar conciliando a agenda entre a Série B e a Copa do Brasil pelo restante da temporada.

“Mexemos na equipe, mas mantemos a mesma estrutura tática para não dificultar a entrada desses jogadores. Não vamos mudar nossa postura de jogo”, explicou nesta sexta-feira Gilson Kleina. Com as mudanças, ele pretende poupar quem estava mais desgastado pela sequência de oito jogos no período de 25 dias.

Mesmo com as manutenções do estilo de atuar e do esquema 4-4-2, o Palmeiras vai a campo mais cauteloso. Diante de um adversário de boa campanha e que luta para chegar ao G-4, o time vai ter dois volantes de marcação (Eguren e Márcio Araújo). No treino tático, nesta sexta-feira, o técnico ensaiou até mesmo recuar Eguren como um terceiro zagueiro para liberar o avanço dos laterais caso precise. “O Boa tem muita movimentação, jogou pela última vez na sexta-feira da semana passada e teve uma semana para descansar. Também temos que pensar em como neutralizá-los”, disse Kleina.

Adversário

A equipe mineira está em sexto lugar e tem como jogador mais conhecido o veterano meia Marcelinho Paraíba, de 38 anos. O zagueiro Alex Silva, ex-São Paulo, chegou nesta semana ao clube, mas não deve jogar. O Boa tem como ponto fraco o ataque, que marcou apenas 16 gols e é o quarto pior da competição. Neste sábado no estádio a maioria da torcida será palmeirense. Dos cerca de 15 mil lugares de capacidade da arena Dilzon Melo, 12 mil ingressos foram destinados aos alviverdes.

BOA ESPORTE x PALMEIRAS

BOA ESPORTE - Douglas; Petros, Ciro Sena, Everton Luiz e Silvio Carrasco; Rodrigo Souza, Betinho, Vinícius Hess e Marcelinho Paraíba; Juba e Fernando Karanga. Técnico: Nedo Xavier.

PALMEIRAS - Bruno; Luis Felipe, Tiago Alves, Henrique e Fernandinho; Eguren, Márcio Araújo, Charles e Felipe Menezes; Ananias e Alan Kardec. Técnico: Gilson Kleina.

Árbitro - Grazianni Maciel Rocha (RJ); Horário - 16h20; TV - Globo e Bandeirantes; Local - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG)