Copa do Brasil muda local de partida e Corinthians fará 2 jogos em Volta Redonda

Em poucos minutos, a rotina de trabalho do Corinthians foi virada do avesso nesta segunda-feira. O time começou o dia sem saber quando voltaria a jogar, em razão das restrições impostas pelo governo estadual devido à pandemia. Mas, no início da noite, o clube paulista teve alterados os locais e as datas dos seus próximos jogos tanto pelo Paulistão quanto pela Copa do Brasil. E agora fará duas partidas seguidas em Volta Redonda (RJ).

A primeira decisão veio pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que remarcou o duelo com o Mirassol para esta terça, às 21 horas, no estádio Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A decisão surpreendeu a todos porque, no começo do dia, a FPF informara em comunicado que estava suspendendo todos os jogos até o dia 30, período que compreende a fase emergencial e a proibição de atividades esportivas em São Paulo para conter os casos de covid-19.

Logo após o anúncio da FPF sobre o jogo desta terça, em Volta Redonda, a CBF também atualizou a tabela da Copa do Brasil. E definiu que a partida contra o Retrô, pela segunda fase a competição nacional, também será na cidade fluminense, na sexta-feira, dia 26. O jogo ainda estava sem data e agora é o primeiro desta fase da competição com local, data e horário anunciados.

Assim, a delegação corintiana embarcou para o estado do Rio de Janeiro na noite desta segunda. E lá permanecerá até sexta-feira. O clube paulista divulgou que o técnico Vagner Mancini terá duas baixas para estes dois jogos seguidos em Volta Redonda: o meia Ángelo Araos e o meia-atacante Mateus Vital, que vinha sendo o grande destaque do time no início da temporada 2021.

De acordo com o Corinthians, Vital passará por uma artroscopia no joelho direito nesta quarta, no Hospital São Luis. O jogador, que vinha brilhando na armação e até marcando gols, ficará afastado dos gramados por um prazo de cinco a seis semanas. Se a estimativa mais longa se confirmar, ele perderá toda a fase classificatória do Paulistão e parte da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Já Araos será desfalque porque foi convocado para defender a seleção do Chile em amistoso na sexta-feira, contra a Bolívia.

Confira abaixo a lista dos jogadores relacionados para a viagem:

Goleiros: Cássio, Guilherme Castellani e Matheus Donelli;

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton;

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul Gustavo;

Meio-campistas: Camacho, Cantillo, Cazares, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Matheus Araújo, Otero, Ramiro, Vitinho e Xavier;

Atacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô, Léo Natel, e Rodrigo Varanda.