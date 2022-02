Copa do Brasil 2022 começa nesta terça-feira e campeão pode arrecadar quase R$ 80 milhões

Vai começar a Copa do Brasil 2022. O torneio abre suas portas nesta terça-feira com a participação de 92 clubes. O campeão do torneio poderá arrecadar até R$ 79,5 milhões em premiação, quase R$ 10 milhões a mais em comparação com a edição anterior. Serão 80 times só na primeira fase da competição, que teve o Atlético-MG levantando o troféu no ano passado ao vencer o Athletico-PR na decisão.

Na primeira rodada, os times que atuam como visitante jogam pelo empate para se classificar. Já na fase seguinte, o empate leva o duelo para as penalidades. Ambas em jogo único. As equipes classificadas para a Copa Libertadores (Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Athletico-PR, Fortaleza, Corinthians, Red Bull Bragantino, Fluminense e América-MG), o campeão da Série B (Botafogo) e os vencedores da Copa do Nordeste e Copa Verde (Bahia e Remo, respectivamente) entram na disputa apenas na terceira fase.

Nesta quarta-feira, o Santos visita o Salgueiro, em Pernambuco, às 19h, e o São Paulo enfrenta o Campinense, na Paraíba, no mesmo dia, às 21h30. A competição é uma das prioridades dos dois times neste ano. Já Corinthians e Palmeiras entrarão apenas na terceira fase da competição, em abril, quando começam os jogos de ida e volta.

Mais adiante da Copa do Brasil, os confrontos serão definidos por sorteio. Isso ocorre entre a 4ª e a 6ª fase e todos os times podem se enfrentar. Não há restrições. Os finalistas disputam o título nos dias 12 e 19 de outubro, um mês antes do início da Copa do Mundo, que começa no dia 21 de novembro, no Catar.

Como funciona a premiação da Copa do Brasil?

As cotas de premiação aos clubes serão distribuídas a cada avanço de fase, respeitando o grupo ao qual cada time pertence. O Grupo 1 conta com os 15 primeiros colocados no Ranking Nacional de Clubes da CBF 2022. Nele, constam Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Já o Grupo 2 terá os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que não estão no Grupo 1. O Grupo 3 é formado pelos times que não estão nos dois primeiros grupos.

Quanto ganha o campeão da Copa do Brasil?

Cumulativamente, o valor final depende de quantas fases o campeão da Copa Brasil participou e se ele integra o Grupo 1, 2 ou 3. Só na final, o vencedor recebe R$ 60 milhões, enquanto o vice fica com R$ 25 milhões. O total pode chegar a R$ 79,5 milhões.

Transmissão da Copa do Brasil: onde assistir?

Além da Globo, Sportv e Premiere, a Amazon Prime Video transmitirá jogos da Copa do Brasil. A plataforma de streaming ficará com 36 partidas da competição.

Quem é o maior campeão da Copa do Brasil?

O Cruzeiro, com seis conquistas (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018).