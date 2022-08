Copa do Brasil: confira os confrontos das semifinais e quando será o sorteio dos mandos de campo

A CBF confirmou que vai realizar o sorteio dos mandos de campo para os confrontos das semifinais da Copa do Brasil nesta sexta-feira, às 11 horas, em sua sede, com transmissão ao vivo pelo seu site. Os duelos já estavam definidos, pelo chaveamento realizado no sorteio anterior.

Após as partidas disputadas na noite de quarta-feira, pelo menos um confronto já ficou definido: Fluminense x Corinthians. O outro terá o Flamengo, que eliminou o Athletico-PR, contra o vencedor do duelo entre América-MG e São Paulo. Os dois times entram em campo às 21h desta quinta-feira.

Os jogos de ida da semifinal já serão disputados na próxima semana. A volta será apenas em setembro. O sorteio desta sexta vai definir a ordem dos mandos, que foi alvo de polêmica na definição dos confrontos das quartas de final.

Na ocasião, o Flamengo contestou o formato da definição dos mandos de campo e chegou a acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para realizar novamente o sorteio. A reclamação do time carioca se referia a uma restrição aplicada pela CBF no momento do sorteio porque Flamengo e Fluminense não poderiam jogar em casa na mesma perna dos seus confrontos, seja de ida ou de volta, por questões de segurança.

A regra acabou causando uma mudança na ordem dos mandos. Inicialmente, tanto o Fla quanto Flu foram sorteados para jogarem em casa a segunda partida dos seus confrontos. Mas, diante da restrição, houve novo sorteio para definir quais dos dois duelos teriam seus mandos alterados para evitar a coincidência de jogar dois times cariocas no Rio no mesmo dia. E a nova definição apontou para a inversão do mando do Flamengo.

Para evitar esta confusão e eventuais contestações, a CBF prometeu "detalhar" as regras das definições, uma vez que novamente Fla e Flu estarão nos confrontos. "Como as semifinais contam com equipes da mesma cidade, antes do sorteio das bolinhas, será detalhada pela Diretoria de Competições da CBF toda a dinâmica de relação entre as partidas", avisou a entidade.