Copa do Brasil: Corinthians e Flamengo decidem em casa vaga na final; confira datas

Os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil foram definidos na manhã desta sexta-feira, em sorteio realizado pela CBF, no Rio de Janeiro. O Corinthians, que enfrenta o Fluminense na briga por uma vaga na final, jogará a partida de volta em casa, assim como o Flamengo, adversário do São Paulo.

Os jogos de ida serão disputados já na semana que vem, na quarta-feira, 24 de agosto, ainda sem horários definidos. O Fluminense receberá o Corinthians no Maracanã e o São Paulo enfrentará o Flamengo no Morumbi. Já as partidas de volta vão demorar um pouco mais para acontecer, no dia 14 de setembro, quando os tricolores cariocas irão à Neo Química Arena decidir a vaga com o Corinthians e os são-paulinos tentarão superar os flamenguistas no Maracanã.

Como os jogos envolvem confrontos entre times paulistas e cariocas, o formato do sorteio, previsto pelo regulamento da competição, não permitiu que duas equipes da mesma cidade jogassem a partida decisiva em casa, até porque Flamengo e Fluminense mandam seus jogos no Maracanã. Durante a definição dos mandos das quartas de final, a diretoria flamenguista chegou a contestar o modelo e até acionou o STJD, mas sem sucesso em realizar o sorteio novamente.

A CBF anunciou ainda o lançamento de uma bola especial para o confronto das semifinais da Copa do Brasil. Trata-se de uma nova versão da CBF Nike Brasil Flight 2022, com uma roupagem dominada pelo amarelo, com detalhes em diversos tons de azul. A bola é constituída por quatro painéis fundidos, sendo feita de couro sintético (37%), borracha (33%), poliéster (20%) e algodão (10%).

Entre os semifinalistas, o São Paulo é o único que nunca venceu a Copa do Brasil. O Corinthians foi campeão três vezes (1995, 2002 e 2009), mesmo número de conquistas do Flamengo (1990, 2006 e 2013). O Fluminense, por sua vez, faturou o título uma única vez, em 2007.

Quando são os jogos das semifinais da Copa do Brasil?

Ida (24 de agosto)

Fluminense x Corinthians - Maracanã

São Paulo x Flamengo - Morumbi

Volta (14 de setembro)

Corinthians x Fluminense - Neo Química Arena

Flamengo x São Paulo - Maracanã