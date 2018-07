Copa do Brasil sorteia duelos e terá Madureira x São Paulo na primeira fase

A CBF realizou nesta sexta-feira o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2018. Os 80 clubes participantes deste início de torneio foram divididos em 40 duelos, sendo que o destaque ficou por conta do São Paulo, que vai estrear diante do Madureira no Rio.

+ CBF faz mudança e Copa do Brasil em 2018 não terá gol qualificado

Os times com melhor ranking foram dispostos de forma a não enfrentarem adversários considerados mais complicados nesta fase inicial, que acontecerá entre os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro em jogo único. E o São Paulo, que lutará pelo primeiro título da competição, acabou sorteado para encarar a tradicional equipe carioca.

Quem também viajará ao Rio para a estreia será o Internacional. O vice-campeão da última Série B vai encarar o Boavista. Já o Atlético-MG pegará seu xará acreano, o Atlético-AC, enquanto o Botafogo viajará para Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, para duelar com a Aparecidense.

O Fluminense vai para Minas Gerais, mais precisamente Poços de Caldas, para encarar a Caldense. Outros clubes que estavam no Grupo A do sorteio, para os dez times com melhor ranking, Atlético-PR, Coritiba, Ponte Preta, Vitória e Sport pegarão, respectivamente, Caxias-RS, Parnahyba-PI, Nacional-AM, Globo-RN e Santos-AP.

Dos 80 clubes sorteados nesta sexta, sobrarão cinco para as oitavas de final. Se juntarão a eles os oito representantes brasileiros na Libertadores - Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Flamengo, Vasco, Cruzeiro e Chapecoense -, o Bahia, campeão da Copa do Nordeste de 2017, e o Luverdense, campeão da Copa Verde de 2017.

Vale lembrar que a CBF promoveu algumas mudanças para esta edição da Copa do Brasil, sendo a principal delas o fim do gol qualificado fora de casa. A partir da terceira fase, quando a competição passa a ser disputada em ida e volta, não haverá mais vantagem para quem marcar mais vezes longe de seus domínios em caso de empate no saldo de gols.

As duas primeiras fases seguem sendo disputadas como em 2017, com jogo único. Na primeira, o time de pior ranking atua em casa, mas o de melhor tem a vantagem do empate. Já na segunda, o mandante foi definido por sorteio já nesta sexta. E m caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

Outra alteração promovida pela CBF, esta bastante celebrada pelos clubes, foi um aumento significativo na premiação do torneio. O campeão da Copa do Brasil de 2018 arrecadará nada menos do que R$ 50 milhões, sendo que o segundo colocado ficará com R$ 30 milhões.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil:

Caxias-RS x Atlético-PR

Tubarão-SC x América-RN

Brusque-SC x Ceará

Real Ariquemes-RO x Londrina

Boavista-RJ x Internacional

Atlético-ES x Remo

São Caetano x Criciúma

Cianorte-PR x ABC

Caldense-MG x Fluminense

Novoperário-MS x Salgueiro-PE

Ceilândia--DF x Avaí

Interporto-TO x Juventude-TO

Parnahyba-PI x Coritiba

Uberlândia x Ituano-SP

Sinop-MT x Goiás

Vitória da Conquista-BA x Boa

Nacional-AM x Ponte Preta

Inter de Limeira-SP x Rio Branco-AC

URT-MG x Paraná

Independente-PA x Sampaio Corrêa

Madureira x São Paulo

Manaus x CSA

Novo Hamburgo-RS x Paysandu

Dom Bosco-MT x CRB

Globo-RN x Vitória

Corumbaense-MS x ASA-AL

Altos-PI x Atlético-GO

Nova Iguaçu-RJ x Bragantino-SP

Atlético-AC x Atlético-MG

Floresta x Botafogo-PB

Treze-CE x Figueirense

Brasiliense x Oeste-SP

Santos-AP x Sport

Ferroviário-CE x Confiança-SE

Itabaiana-SE x Joinville

São Raimundo-RR x Vila Nova-GO

Aparecidense-GO x Botafogo

Aimoré-RS x Cuiabá

Fluminense de Feira-BA x Santa Cruz

Cordina-MA x Náutico