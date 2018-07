Copa do Brasil: sorteio define cruzamentos das quartas de final

A Confederação Brasileira de Futebol realizará nesta sexta-feira, às 9h (horário de Brasília), em sua sede, no Rio, o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Pouco tempo depois, às 9h45, serão definidos, também por sorteio, os mandos de campo dos quatro confrontos, que estão programados para serem disputados nos dias 28 de setembro (jogos de ida) e 19 de outubro (volta).

Diferentemente do sorteio das oitavas de final, não há mais os potes A e B, que separavam as equipes pelo ranking da CBF ou pela participação de qualquer um dos clubes na Libertadores – todos os oito classificados poderão se enfrentar no próximo mata-mata pela competição.

A partir de agora, Palmeiras, Corinthians, Santos, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional e Juventude poderão se enfrentar em clássicos regionais. De todos os times, apenas o Juventude não está na primeira divisão do futebol brasileiro. A equipe de Caxias do Sul está nas quartas de final da Série C, onde vai enfrentar o Fortaleza, do Ceará. Quem vencer estará na Série B do ano que vem.

Outra curiosidade é que com a eliminação de São Paulo e Fortaleza, ontem à noite, respectivamente para Juventude e Internacional, esgotaram-se as chances de um campeão da Copa do Brasil inédito. Entre os oito times que disputarão as quartas de final somam-se nada menos do que 18 títulos das 27 edições já disputadas.

Com quatro títulos, Grêmio (1989, 1994, 1997 e 2001) e Cruzeiro (1993, 1996, 2000 e 2003) são os maiores vencedores. Palmeiras (1998, 2012 e 2015) e Corinthians (1995, 2002 e 2009) têm três títulos cada. Internacional (1992), Juventude (1999), Santos (2010) e Atlético-MG (2014) conquistaram um título cada.

Histórico. Entre as oito equipes que vão lutar pelo título, alguns dos possíveis cruzamentos nunca ocorreram na competição. Um deles é o tradicionalíssimo Dérbi paulistano – Palmeiras e Corinthians nunca se cruzaram no torneio nacional. O Alviverde também não enfrentou o Juventude. Outros jogos inéditos são Internacional e Cruzeiro, Grêmio e Atlético-MG, Grêmio e Juventude, Atlético-MG e Juventude e Juventude e Cruzeiro.

Confira os confrontos entre os oito melhores já realizados na Copa do Brasil:

Palmeiras x Santos

1998 - 1 x 1 no Palestra Itália e 2 x 2 na Vila Belmiro - Alviverde classificado no critério de gol fora de casa

2015 - 1 x 0 Santos na Vila Belmiro e 2 x 1 Palmeiras no Allianz Parque - Alviverde campeão nos pênaltis.

Palmeiras x Grêmio

1993 - 1 x 1 no Pacaembu e 1 x 1 no Olímpico - Gaúchos classificados nos pênaltis

1995 - 1 x 1 no Olímpico e 2 x 2 no Palestra Itália - Gaúchos classificados no critério de gol fora de casa

1996 - 3 x 1 Palmeiras no Palestra Itália e 2 x 1 Grêmio no Olímpico - Palmeiras classificado

2012 - 0 x 2 Palmeiras no Olímpico e 1 x 1 na Arena Baruei - Palmeiras finalista

Palmeiras x Cruzeiro

1996 - 1 x 1 no Mineirão e 1 x 2 Cruzeiro no Palestra Itália - Raposa campeã

1998 - 1 x 0 Cruzeiro no Mineirão e 2 x 0 Palmeiras no Morumbi - Alviverde campeão

2015 - 2 x 1 Palmeiras no Allianz Parque e 2 x 3 Palmeiras no Mineirão - Alviverde classificado

Palmeiras x Atlético-MG

1996 - 1 x 2 Palmeiras no Independência e 5 x 0 Palmeiras no Palestra Itália - Alviverde classificado

2014 - 0 x 1 Atlético-MG no Pacaembu e 2 x 0 Atlético-MG no Independência - Galo classificado

Corinthians x Santos

2015 - 2 x 0 Santos na Vila Belmiro e 1 x 2 Santos no Itaquerão - Peixe classificado

Corinthians x Grêmio

1991 - 1 x 1 no Pacaembu e 2 x 1 Grêmio em Porto Alegre - Gaúchos classificados

1994 - 2 x 0 Grêmio no Olímpico e 2 x 2 no Pacaembu - Gaúchos classificados

1995 - 2 x 1 Corinthians no Pacaembu e 0 x 1 Corinthians no Olímpico - Alvinegro campeão

1997 - 1 x 2 Grêmio no Morumbi e 1 x 1 no Olímpico - Gaúchos classificados

2001 - 2 x 2 em Porto Alegre e 1 x 3 Grêmio no Morumbi - Gaúchos campeões

2013 - 0 x 0 no Pacaembu e 0 x 0 na Arena Grêmio - Gaúchos classificados nos pênaltis

Corinthians x Cruzeiro

1991 - 3 x 1 Corinthians no Pacaembu e 0 x 1 Corinthians no Mineirão - Alvinegro classificado

1996 - 4 x 0 Cruzeiro no Mineirão e 3 x 2 Corinthians no Pacaembu - Raposa classificada

1998 - 3 x 1 Cruzeiro no Mineirão e 1 x 1 no Pacaembu - Raposa classificada

2002 - 2 x 2 no Pacaembu e 2 x 3 Corinthians no Morumbi - Alvinegro classificado

Corinthians x Internacional

1992 - 0 x 4 Internacional no Pacaembu e 0 x 0 no Beira-Rio - Colorado classificado

2009 - 2 x 0 Corinthians no Pacaembu e 2 x 2 no Beira-Rio - Alvinegro campeão

Corinthians x Atlético-MG

1997 - 1 x 0 Corinthians no Pacaembu e 1 x 1 no Mineirão - Alvinegro paulista classificado

2014 - 2 x 0 Corinthians no Itaquerão e 4 x 1 Atlético-MG no Mineirão - Galo classificado

Corinthians x Juventude

1997 - 2 x 0 Corinthians no Pacaembu e 2 x 0 Juventude em Caxias do Sul - Alvinegro classificado nos pênaltis

1999 - 2 x 0 Juventude em Caxias do Sul e 0 x 1 Juventude no Pacaembu - Alviverde classificado

Santos x Grêmio

2010 - 4 x 3 Grêmio no Olímpico e 3 x 1 Santos na Vila Belmiro - Peixe classificado

2013 - 1 x 0 Santos na Vila Belmiro e 2 x 0 Grêmio no Olímpico - Gaúchos classificados

2014 - 0 x 2 Santos na Arena Grêmio - Santos classificado (o Grêmio foi punido com a eliminação por conta de racismo)

Santos x Internacional

1997 - 2 x 0 Santos na Vila Belmiro e 2 x 0 Internacional no Beira-Rio - Colorado classificado nos pênaltis

2002 - 3 x 3 na Vila Belmiro e 1 x 0 Internacional no Beira-Rio - Colorado classificado

Santos x Juventude

2000 - 1 x 3 Santos em Caxias do Sul e 3 x 0 Santos na Vila Belmiro - Peixe classificado

Santos x Cruzeiro

2000 - 2 x 0 Cruzeiro no Mineirão e 2 x 2 na Vila Belmiro - Raposa classificada

2014 - 1 x 0 Cruzeiro no Mineirão e 3 x 3 na Vila Belmiro - Raposa classificada

Santos x Atlético-MG

2010 - 3 x 2 Atlético-MG no Mineirão e 3 x 1 Santos na Vila Belmiro - Peixe classificado

Internacional x Grêmio

1992 - 1 x 1 no Olímpico e 1 x 1 no Beira-Rio - Colorado classificado nos pênaltis

Internacional x Juventude

1999 - 0 x 4 Juventude no Beira-Rio e 0 x 0 em Caxias do Sul - Alviverde finalista

Internacional x Atlético-MG

2002 - 2 x 0 Atlético-MG no Mineirão e 3 x 2 Internacional no Beira-Rio - Galo classificado

Grêmio x Cruzeiro

1993 - 0 x 0 no Olímpico e 2 x 1 Cruzeiro no Mineirão - Raposa campeã

Atlético-MG x Cruzeiro

2014 - 2 x 0 Atlético-MG no Independência e 0 x 1 Atlético-MG no Mineirão - Galo campeão