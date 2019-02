Copa do Brasil tem eliminação do Sport e quatro catarinenses classificados

A noite foi muito positiva para os clubes catarinenses dentro da Copa do Brasil. Os seus quatro principais representantes que estiveram em campo nesta quarta-feira, pela primeira rodada, saíram com vagas asseguradas na segunda fase: Chapecoense, Figueirense, Avaí e Criciúma. Dois goianos, Goiás e Atlético-GO, também carimbaram as suas vagas, enquanto o Sport foi surpreendido.

Nesta primeira fase, os times visitantes, de melhor índice no Ranking da CBF, jogam pelo empate para avançar. Na segunda fase, porém, o empate vai levar a definição da vaga para as cobranças de pênaltis.

Todos os catarinenses atuaram fora de casa. A Chapecoense segurou o 0 a 0 com o São José, em Porto Alegre, mesmo com um jogador a menos, e agora vai enfrentar o Mixto-MT. O Figueirense fez 2 a 1 sobre o Boavista-RJ e agora vai pegar o Luverdense, no Mato Grosso.

O Avaí goleou o Real Desportivo-RO, por 4 a 1, e agora vai medir forças com o Tubarão-SC ou o Brasil de Pelotas-RS, que jogam na quinta-feira no sul de Santa Catarina. O Criciúma conseguiu vencer por 2 a 0 o São Raimundo-PA e, na segunda fase, vai pegar Fast Club-AM ou Oeste-SP, que também vão entrar em campo quinta-feira, em Manaus.

Em Brusque-SC, o Atlético-GO ficou no empate por 1 a 1 com o time da casa e avançou para enfrentar o Atlético-CE. O Goiás venceu por 2 a 0 o Sergipe e agora vai jogar em casa contra o CRB, que eliminou o Brasiliense ao empatar sem gols no Distrito Federal.

OUTROS JOGOS

No interior de Minas Gerais, o Tombense surpreendeu ao fazer 3 a 0 sobre o Sport para enfrentar o Botafogo-PB, que goleou fora o Operário-MS, por 4 a 1. Com um empate sem gols diante do São Raimundo-RR, o América-MG avançou para enfrentar o Juventude.

A decepção paulista ficou para o Guarani, que perdeu para o Avenida-RS, por 1 a 0, em Santa Cruz do Sul, e acabou eliminado, como já tinha ocorrido na véspera com seu rival, a Ponte Preta que perdeu para o Aparecidense também por 1 a 0. O Avenida vai pegar o Corinthians, enquanto o Aparecidense vai enfrentar o Bragantino-PA, que eliminou o ASA ao vencer em casa por 1 a 0.

O Serra-ES, em casa, eliminou o Remo ao ganhar por 1 a 0 e agora vai receber o Vasco. O Galvez-AC, em casa, perdeu para o ABC por 1 a 0 e se despediu da competição. O time potiguar vai medir forças com o Moto Clube-MA, que fez valer o fator casa e eliminou o Vitória-BA ao ganhar por 2 a 0.

O Botafogo foi até Campina Grande-PB e venceu o Campinense, por 2 a 0. Agora, vai enfrentar o Cuiabá, que eliminou o Ypiranga-AP, ao vencer no Amapá, por 1 a 0.

Já o Vila Nova-GO foi até o Amazonas e empatou por 1 a 1 com o Manaus, garantindo sua vaga. A equipe segue adiante contra o URT-MG ou Coritiba, que se enfrentam nesta quinta-feira.

Confira os resultados da Copa do Brasil:

*Bragantino-PA 1 x 0 ASA-AL

Brasiliense-DF 0 x 0 CRB-AL *

São José-RS 0 x 0 Chapecoense-SC *

São Raimundo-PA 0 x 2 Criciúma-SC *

Boavista-RJ 1 x 2 Figueirense-SC *

Galvez-AC 0 x 1 ABC-RN *

*Avenida-RS 1 x 0 Guarani-SP

Real Desportivo-RO 1 x 4 Avaí-SC *

Brusque-SC 1 x 1 Atlético-GO *

*Serra-ES 1 x 0 Remo-PA

Sergipe-SE 0 x 2 Goiás-GO *

*Tombense-MG 3 x 0 Sport-PE

Operário-MS 1 x 4 Botafogo-PB *

São Raimundo-RR 0 x 0 América-MG *

Ypiranga-AP 0 x 1 Cuiabá-MT *

Campinense-PB 0 x 2 Botafogo-RJ *

Moto Club-MA* 2 x 0 Vitória-BA

Manaus-AM 1 x 1 Vila Nova-GO*

* Classificados à segunda fase