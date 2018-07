Copa do Brasil tem empate em partida de fase preliminar Única competição nacional que atrai clubes de todos os Estados do país, a Copa do Brasil começou nesta quarta-feira com o jogo da fase preliminar entre Real Noroeste-ES e Rio Branco-AC. Com o primeiro jogo sendo realizado no estádio José Olimpio, em Águia Branca, no Espírito Santo, o time capixaba lutou, mas apenas empatou por 1 a 1 com o rival acreano.