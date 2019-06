Copa do Brasil terá clássico mineiro e Palmeiras x Inter nas quartas de final

A CBF sorteou nesta segunda-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e definiu que Atlético Mineiro e Cruzeiro vão se enfrentar por uma vaga na próxima etapa da competição. Os demais duelos desta etapa serão: Palmeiras x Internacional, Athletico-PR x Flamengo e Bahia x Grêmio

Atlético-MG e Cruzeiro já se enfrentaram na Copa do Brasil, na edição de 2014, quando o time alvinegro conquistou seu único título do torneio nacional ao triunfar por 2 a 0, no Independência, e 1 a 0, no Mineirão. Agora, então, vão decidir uma vaga nas semifinais.

Como o sorteio também determinou o chaveamento das fases seguintes, já é possível saber que um dos gigantes mineiros será o adversário do vencedor da série entre Palmeiras e Inter nas semifinais da Copa do Brasil.

Do outro lado da chave, os confrontos serão Bahia x Grêmio e Athletico-PR x Flamengo. O rival do clube gaúcho, aliás, é o único participante das quartas de final a Copa do Brasil que iniciou a sua participação no torneio na primeira fase - os outros sete entrarão nas oitavas de final, por terem se classificado à Libertadores desta temporada.

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil:

Bahia x Grêmio

Athletico-PR x Flamengo

Atlético-MG x Cruzeiro

Palmeiras x Internacional