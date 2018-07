Copa do Brasil terá Palmeiras x Inter e Grêmio x Fluminense nas oitavas

A CBF definiu nesta quinta-feira os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil por meio de sorteio e determinou a realização de dois confrontos de peso envolvendo clubes gaúchos. Atual campeão do torneio, o Grêmio vai estrear diante do Fluminense, enquanto o Internacional, que eliminou o Corinthians na quarta, medirá forças com o Palmeiras. Além disso, nenhum clássico estadual ocorrerá nesta etapa da competição.

O confronto entre Grêmio e Fluminense deverá ser especial para o técnico Renato Gaúcho, hoje à frente do time de Porto Alegre e que possui passagens pelo rival carioca como treinador e jogador. O Grêmio, além do título do ano passado, também levou a taça em 1989, 1994, 1997 e 2001, sendo seu maior campeão. Já o Fluminense a faturou somente em 2007.

Inter e Palmeiras também farão um confronto de campeões, pois os gaúchos conquistaram o troféu em 1992, enquanto o Palmeiras foi o vencedores nas edições de 1998, 2012 e 2015 da Copa do Brasil. Quatro vezes campeão, o Cruzeiro vai encarar a Chapecoense. O Flamengo, que conquistou três vezes a competição, terá pela frente o Atlético Goianiense. Santos e Atlético-MG, que levaram a taça da Copa do Brasil uma vez cada, vão enfrentar Paysandu e Paraná, respectivamente. Os outros duelos das oitavas de final da Copa do Brasil serão Atlético Paranaense x Santa Cruz e Botafogo x Sport.

Nesta temporada, além dos participantes do País na Copa Libertadores (Palmeiras, Santos, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio, Atlético-PR e Chapecoense), os campeões da edições de 2016 da Copa do Nordeste (Santa Cruz), da Copa Verde (Paysandu) e da Série B (Atlético-GO) entraram direto nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, apenas cinco vagas nesta etapa foram disputadas através da fases anteriores da Copa do Brasil. E esses times que se garantiram nas oitavas de final foram definidos na última quarta-feira, com o encerramento da quarta fase. São eles: Paraná, Cruzeiro, Internacional, Fluminense e Sport.

No sorteio desta quinta-feira, os 16 times foram divididos em dois grupos, com os oito participantes da Libertadores ficando no Pote 1, enquanto as outras equipes foram para o Pote 2. O cruzamento entre equipes desses potes determinou os confrontos. Ainda nesta quinta, a partir das 15 horas, a CBF vai sortear a ordem dos mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil. A entidade reservou os meios de semana dos dias 26 de abril, e 3, 10, 17, 24 e 31 de maio para a disputa desta fase do torneio. Posteriormente, os confrontos das quartas de final vão ser conhecidos através de mais um sorteio.