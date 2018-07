Copa do Brasil vai definir os últimos 4 classificados

Devido ao novo critério adotado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time que passar para as oitavas de final da Copa do Brasil estará automaticamente fora da Copa Sul-Americana. A Ponte Preta, por exemplo, deseja participar pela primeira vez na história de uma competição internacional. Assim, não dá muita importância para o duelo com o Nacional.

O Santos, por sua vez, vê a disputa da Copa Sul-Americana como o caminho mais fácil para chegar à Libertadores do ano que vem. O discurso oficial é de valorizar a Copa do Brasil, mas o técnico interino Claudinei Oliveira poupou alguns dos principais titulares santistas da viagem até Catalão (GO), onde o time enfrentará o Crac nesta quarta-feira.

Mesmo depois de ter empatado por 1 a 1 no jogo de ida na Vila Belmiro, o Santos não terá cinco titulares diante do Crac, a partir das 21h50, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão - Montillo, Cícero, Edu Dracena, Léo e Arouca nem viajaram. Assim, Claudinei Oliveira vai escalar um time cheio de garotos, muitos recém-saídos das categorias de base.

No Estádio do Sesi, em Manaus, a Ponte Preta enfrenta o Nacional, às 21h30, com jogadores que normalmente nem ficam no banco de reservas durante a disputa do Brasileirão. Nem mesmo o técnico Paulo Carpegiani viajou com o grupo. No jogo de ida, em Campinas, o time amazonense já venceu por 1 a 0, ficando agora com a vantagem do empate para avançar.

Em outro jogo desta quarta-feira, o Botafogo terá força máxima para encarar o Figueirense, às 21h50, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Líder do Brasileirão, o time carioca está embalado na temporada e ainda tem a vantagem de ter vencido o jogo de ida, em Volta Redonda (RJ), por 1 a 0, podendo agora empatar em Santa Catarina para ficar com a vaga.

Em Curitiba, o Atlético-PR recebe o Paysandu também nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Estádio Durival de Britto, precisando de uma simples vitória para avançar, já que houve empate sem gols no jogo de ida em Belém. E, diante de um adversário que disputa atualmente a Série B do Brasileiro, o time paranaense tentará confirmar seu favoritismo na Copa do Brasil.

Até agora, seis clubes já garantiram a vaga em campo para as oitavas de final: Luverdense, Cruzeiro, Inter, Flamengo, Goiás e Salgueiro. Ele se juntam aos seis previamente classificados, que entram agora na Copa do Brasil, incluindo os que disputaram a Libertadores (Atlético-MG, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Fluminense) e o Vasco, que substitui o São Paulo.

Confira os jogos desta quarta-feira:

Paysandu x Atlético-PR (19h30)

Nacional x Ponte Preta (21h30)

Figueirense x Botafogo (21h50)

Crac x Santos (21h50)