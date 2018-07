Copa do Brasil: Vantagens mínimas mantêm suspense

As quatro partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil terminaram sem nenhum grande susto da arbitragem – apenas o juiz de Grêmio e Palmeiras se mostrou um pouco mais confuso e afoito. Em campo, quatro vitórias dos mandantes, mas nenhuma equipe que saiu vitoriosa pode se considerar com um pé nas semifinais. Três confrontos tiveram praticamente o mesmo enredo – os times que jogavam em casa abriram dois a zero no placar, mas os visitantes fizeram o seu gol, deixando um sabor amargo no triunfo alheio. Vai sobrar emoção nos jogos de volta, marcados também para uma quarta-feira, dia 19 de outubro.

Em Porto Alegre, o Palmeiras não repetiu as boas atuações que o alçaram à liderança do Campeonato Brasileiro. O time foi dominado pelo Grêmio na primeira etapa e desceu para os vestiários com o placar reverso de 2 a 0. Na segunda etapa, na única boa trama do time, Gabriel Jesus sofreu pênalti que Zé Roberto bateu com categoria para diminuir o prejuízo. No Allianz Parque, uma vitória por 1 a 0 dá ao alviverde a classificação para as semifinais.

No Itaquerão, o primeiro tempo seguiu sem muita emoção, mas na segunda etapa o Corinthians abriu 2 a 0 em cima do Cruzeiro, com um gol contra e outro do paraguaio Romero, que desencantou após 85 dias sem fazer um mísero gol. O problema é que, assim como o Grêmio, o alvinegro também levou um gol em casa, marcado por Robinho para a equipe mineira.

Assim, os paulistas jogam por um empate no Mineirão para continuar na competição. Vale lembrar que o Cruzeiro precisa ainda se safar da ameaça de rebaixamento no Brasileirão.

Mais cedo, na Vila Belmiro, o Santos enfrentou um esfacelado Internacional, afundado em uma crise que parece interminável. Na primeira etapa, o jogo foi sonolento. No segundo tempo, o alvinegro deu a impressão de que iria deslanchar e rapidamente abriu 2 a 0 no placar. Mas, assim como o Grêmio e como o Corinthians, também levou um gol do adversário em seu campo. O Inter marcou com Seijas, em um bonito gol de letra. No Campeonato Brasileiro, o Internacional está em situação ainda mais desesperadora do que o Cruzeiro e a equipe terá de se desdobrar para manter o foco no jogo da volta da Copa do Brasil.

Em Minas. Na única partida com um roteiro diferente, o Atlético-MG encontrou muitas dificuldades, mas venceu o Juventude por 1 a 0, gol do argentino Lucas Pratto, e vai para Caxias do Sul com a vantagem do empate e até de perder por um gol de diferença, desde que faça pelo menos um gol na casa do adversário.