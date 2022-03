Copa do Brasil tem estreias de Vasco e Ceará nesta quarta-feira; confira os jogos

A primeira fase da Copa do Brasil terá nesta quarta-feira uma rodada com 13 jogos e os destaques ficam por conta das estreias de Vasco e Ceará. O time carioca busca se reerguer no cenário nacional e nada melhor que a competição de mata-mata para isso. Já o cearense quer se recuperar da inesperada eliminação no Estadual.

Após não conseguir voltar à elite no ano passado, o Vasco começa sua jornada por melhores resultados no âmbito nacional contra a Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo. Lutando por vaga nas fases finais de seus Estaduais, os dois clubes viram a chave neste meio de semana para a Copa do Brasil.

Por estar mais bem colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Vasco tem a vantagem do empate neste jogo único, enquanto que a Ferroviária precisa da vitória. Os dois times não se enfrentam desde 1959, quando ficaram no empate por 3 a 3, em Araraquara.

O lado financeiro também conta na Copa do Brasil. O time classificado à segunda fase vai embolsar mais R$ 750 mil de premiação. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Grêmio Anápolis-GO e Juazeirense-BA, que se enfrentam também nesta quarta-feira.

Outro que pensa no dinheiro, mas também em recuperação moral, é o Ceará. Eliminado nas quartas de final do Campeonato Cearense pelo modesto Iguatu, no último final de semana, o time alvinegro, comandando pelo técnico Tiago Nunes, quer se reabilitar contra o São Raimundo-RR, em Boa Vista, capital de Roraima.

Juventude e times da Série B também jogam

Além do Ceará, outro clube da Série A que entra em campo é o Juventude. O time gaúcho, em má fase no Estadual briga para fugir da zona de rebaixamento - encara uma longa viagem para enfrentar o Porto Velho-RO, na capital de Rondônia.

Por conta do ranking da CBF, os times que jogam como visitante nesta primeira fase têm a vantagem do empate nesta partida única da primeira fase. Estes são os casos dos clubes que disputam a Série B do Brasileiro que entrarão em campo como o Novorizontino, Sampaio Corrêa, CRB, Operário-PR, Sport e Paysandu.

Confira os jogos desta quarta pela Copa do Brasil:

15h30

Ceilândia-DF x Londrina-PR

Tuna Luso-PA x Novorizontino-SP

16h30

Operário-MT x Sampaio Corrêa-MA

Costa Rica-MS x ABC-RN

19 horas

Portuguesa-RJ x CRB-AL

Porto Velho-RO x Juventude-RS

Real Noroeste-ES x Operário-PR

São Raimundo-RR x Ceará-CE

Altos-PI x Sport-PE

20 horas

Rio Branco-AC x Vila Nova-GO

20h30

Grêmio Anápolis-GO x Juazeirense-BA

Trem-AP x Paysandu-PA

21h30

Ferroviária-SP x Vasco-RJ