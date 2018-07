Copa do Catar não deve ocorrer no verão, diz Blatter

SUÍÇA - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, espera que o Comitê Executivo da entidade decida em breve que a Copa do Mundo de 2022, no Catar, deve ocorrer em uma data que não coincida com o verão do país. De acordo com ele, uma reunião no início de outubro deve aprovar a mudança e abrir uma consulta sobre o melhor período para sediar a competição. "Eu ficaria muito surpreso, mais que surpreso, se o Comitê não aceitar o princípio de que simplesmente não se pode jogar no verão do Catar", declarou Blatter. Segundo o presidente da Fifa, a consulta sobre a época ideal para se realizar a Copa envolveria ligas, clubes, confederações nacionais e jogadores, mas ele não definiu um cronograma.

A realização da Copa no Catar em junho ou julho, quando as temperaturas ultrapassam os 40 graus, foi questionada antes mesmo que a Fifa elegesse o país como sede do torneio, em dezembro de 2010. Na época, a candidatura catariana prevaleceu sobre a de países como Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Austrália. Apesar dos questionamentos, o Comitê Organizador da Copa de 2022 reforçou que é capaz de construir sistemas de ar condicionado nos estádios para que a temperatura em campo seja de até 27 graus. Mas também disse que mudará os planos se a Fifa assim decidir.

"Aqueles que tomaram a decisão em favor do Catar naquele momento sabiam que há problemas com o calor", disse Blatter. "É errado dizer que agora os jogos têm que ser no verão, porque no verão é impossível jogar lá", completou. O presidente da Fifa foi incisivo: "o Comitê Executivo agora precisa tomar essa decisão (de mudar a data), e eles vão tomá-la".

Blatter já havia sugerido que novembro seria uma data possível para o torneio, enquanto especulações recentes têm apontado que maio seria uma opção. Uma mudança para os meses de janeiro e fevereiro é considerada improvável porque a data coincidiria com os Jogos Olímpicos de Inverno.