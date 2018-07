'A Costa Rica vai conquistar algo especial'

Em 1990, a Costa Rica saboreava também uma classificação para as oitavas de final. No banco de reservas, ao invés de Jorge Luis Pinto, atual técnico, estava Bora Milutinovic, experiente treinador que já comandou outras quatro seleções em Copa do Mundo: México, EUA, Nigéria e China. Em entrevista ao Estado, ele lembra de seu grande feito e reverência o elenco atual, que segundo ele, fez o costa-riquenho voltar a se orgulhar da equipe.

O que achou da classificação da Costa Rica?

É algo lindo. Foi histórico o que conseguiram fazer hoje e todos os jogadores, torcida e comissão técnica estão de parabéns pela conquista. O mais importante é que é uma equipe sem individualidades. Do goleiro até o centroavante, todos têm sua parcela de importância para o grupo e essa união é o que faz toda a diferença.

A conquista é maior ou do mesmo nível daquela que seu time conseguiu?

São duas conquistas especiais e ficarão marcadas. O time de 1990 deu origem a um filme e acho justo que essa conquista também acabe dando origem a um novo roteiro. Nada mais justo.

Vê semelhanças entre aquele time de 90 e esse atual?

Difícil falar porque são épocas diferentes. Aquele time nos deu muita alegria e também fez história. A equipe atual venceu Uruguai e Itália, algo que não é fácil. Também merece o respeito.

Esperava ver a Costa Rica classificada em um grupo da morte?

Antes mesmo da Copa eu já falava que esse time era forte e poderia surpreender. Mas é importante lembrar que aquele time de 90 caiu em em um grupo bem complicado também. Tinha Brasil, Suécia e Escócia e passamos. Também temos que dar parabéns ao técnico Jorge Luis Pinto pela conquista espetacular de hoje.

Onde essa Costa Rica pode chegar?

Já chegou onde ninguém esperava. É até difícil falar sobre isso. Depende de muitas coisas, mas com certeza, eles vão conquistar algo especial.