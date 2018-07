Agenda da Copa: Mata-mata começa a ser definido no Mundial

Nesta segunda-feira começa a última rodada da primeira fase da Copa do Mundo e com ela os primeiros confrontos definidos das oitavas de final da competição. O principal jogo do dia é o confronto da seleção brasileira com Camarões. Um empate garante o time de Felipão na próxima fase. No outro jogo do grupo Croácia e México jogam para decidir quem fica com uma possível segunda vaga. No Grpo B, o Itaquerão recebe o esperado confronto entre Holanda e Chile, que definirá as posições na chave. Já Austrália e Espanha fazem o jogo dos eliminados, com o time de Vicente del Bosque.

Holanda x Chile - 13h - Arena Corinthians, São Paulo

Além do título simbólico de campeão do Grupo B da Copa do Mundo, holandeses e chilenos buscam um prêmio extra na próxima fase da competição: escapar de um possível confronto contra o Brasil. Mais do que apenas se preocupar com os resultados, ambos os técnicos, Louis van Gaal e JOrge Sampaoli estão preocupados com possíveis desfalques para as oitavas. Por isso deverão ficar de fora da partida os volantes De Guzman, pelo lado dos europeus e Vidal, na seleção sul-americana. O problema confirmado para o jogo é Van Persie, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Austrália x Espanha - 13h - Arena da Baixada, Curitiba

Uma despedida melancólica para a atual campeã do mundo. A Espanha diz adeus para o Mundial muito antes do que planejava. Para tentar encerrar sua participação de forma honrosa, o técnico Vicente Del Bosque deve colocar em campo um time recheado de reservas. A primeira mudança é no gol: Casillas dá lugar para Pepe Reina. Juanfran entra no lugar de Azpilicueta. Albiou toma a vaga do machucado Piqué. O meio de campo será formado por Cazorla, Juan Mata e Iniesta (que chega a marca de 100 jogos com a camisa da Espanha). No ataque, Diego Costa, Torres e Pedro.

Croácia x México - 17h - Arena Pernambuco, Recife

O mata-mata ainda não começou, mas México e Croácia fazem um jogo decisivo na última rodada do Grupo A. Quem perder está fora da Copa do Mundo. E o que não faltou foram troca de farpas na última coletiva das duas equipes. Enquanto o time americano aposta na defesa (ao lado da Nigéria, foram as únicas seleções que não tomaram gols) os europeus confiam em seu poder ofensivo. O meia Modric não poupou elogios ao atacante Mandzukic e avisou "Ele já fez gols em goleiros bem melhores que Ochoa", o principal destaque mexicano neste Mundial.

Já a resposta do México veio da boca do técnico Miguel Herrera, que o resultado será decidido dentro de campo e avisou: "A Croácia ataca bastante pelas laterais e deixa espaço atrás".

Há uma pequena possibilidade de ambos os times sairem vencedores desta briga: se houver um empate e o Brasil perder de Camarões. Mas ningém está disposto a deixar nos pés da já eliminada equipe africana esta responsabilidade.

Brasil x Camarões - 17h, Estádio Mané Garrincha, Brasília

Uma derrota para Camarões e uma possível eliminação na Copa do Mundo não são cogitadas pela seleção brasileira. O time do técnico Luiz Felipe Scolari sabe que a vitória garante o time na próxima fase do grupo como primeiro colocado do grupo e ainda recupera a confiança da torcida após o empate sem gols diante do México.

A única novidade de Felipão para o jogo deverá ser mesmo a volta de Hulk no lugar de Ramires, fazendo assim que entre em campo o mesmo time que bateu a Croácia por 3 a 1 na estreia. Mesmo jogadores contestados, como Paulinho, vão ganhar sua chance para mostrar que podem permanecer como titulares no mata-mata.

Já na seleção de Camarões, a única ambição é deixar uma boa impressão no encerramento da participação no Mundial. O técnico Volker Finke avisou que trabalhou muito para retomar no rachado elenco o espírito de competição. O principal jogador africano, Samuel Eto'o ficará no banco de reservas devido a uma lesão no joelho e não tem participação confirmada.

FIFA FAN FEST

Belo Horizonte

Banda Cheiro de Amor

Brasília

Naldo

Cuiabá

DJ Elton Cotrin

Curitiba

Jota Quest

Fortaleza

Tomate

Natal

Margareth Menezes

Porto Alegre

Banda Chimarruts

Rio de Janeiro

Bateria da Escola de Samba Vila Isabel

São Paulo

Latino