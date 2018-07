Alejandro Sabella diz que faltou eficiência ao ataque da Argentina

O técnico Alejandro Sabella fez uma avaliação objetiva dos fatores que causaram a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo contra a Alemanha, por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã. "Faltou eficiência", disse o treinador.

"Em jogos tão equilibrados, não podemos perder as oportunidades que surgem", completou o treinador que também lembrou o desgaste físico. "Jogamos duas prorrogações e tivemos um dia a menos de preparação. Isso também precisa ser considerado", avaliou.

Sabella se refere especificamente às falhas dos atacantes da Argentina. Higuaín teve uma chance clara no primeiro tempo, mas finalizou para fora. No primeiro tempo da prorrogação, Palacio, substituto do próprio Higuaín, também tomou a decisão errada na frente do goleiro alemão. Ele tentou encobri-lo quando poderia ter finalizado.

Apesar da avaliação, Sabella confessou ter um sentimento duplo após o jogo. "Por um lado, estamos triste porque perdemos a final. Por outro lado, temos a sensação de dever cumprido. Todos os jogadores se dedicaram ao máximo e esse era o nosso dever", afirmou o treinador.

Sabella também destacou o fato de a equipe ter alcançado a final depois de um jejum de 24 anos. "Cumprimos nosso objetivo mínimo, que foi chegar à final. Os meninos fizeram uma Copa fantástica. Não há o que recriminá-los. Eles devem ser muito bem recebidos na Argentina", disse Sabella.