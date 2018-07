Alejandro Sabella evita comentar futuro como técnico da Argentina

O técnico Alejandro Sabella evitou comentar sua permanência ou não como técnico da Argentina após a decisão da Copa, neste domingo, contra a Alemanha, no Maracanã. "Esse é um assunto irrelevante nesse momento. O mais importante é final da Copa do Mundo. Ainda não conversei com meus familiares nem com ninguém sobre meu futuro", declarou o treinador. "Meu futuro é o próximo treinamento, o próximo jogo", completou o treinador, em entrevista coletiva neste sábado, no Maracanã.

Na sexta-feira, Eugenio Lopez, empresário técnico, declarou que Sabella deixaria a seleção, independentemente do resultado da final da Copa do Mundo. "A decisão está tomada e resultou em um processo longo de reflexão. Isso não foi decidido agora", disse o empresário. "Aconteça o que acontecer, ele me disse isso, que vai sair", afirmou o agente.

Paralelamente às questões sobre sua permanência, Sabella afirmou que a partida deste domingo será a mais importante de sua carreira. "A final da Copa representa uma grande satisfação profissional e pessoal, principalmente com a disputa no Brasil, o país que mais ganhou títulos. Sempre respeitei o futebol brasileiro. Chegar à final no Brasil é um feito que nos dá um orgulho muito maior", afirmou.