Alemanha chega a Fortaleza e segurança falha novamente

Pouco antes das 23h desta quinta-feira, a delegação da Alemanha chegou ao hotel Marina Park, em Fortaleza, para se concentrar antes do jogo contra Gana, que acontece neste sábado, às 16h, na Arena Castelão. A chegada da seleção alemã foi marcada por uma nova falha na segurança, que permitiu duas jovens se aproximarem da porta do ônibus que transportava Schweinsteiger e seus companheiros. Quando a porta se abriu, porém, as duas garotas foram prontamente barradas por policiais federais.

"Quando abriu a porta do ônibus, só vimos o motorista e ele sorriu para nós. Depois, os policiais chegaram gritando", conta Alessandra Schmalz Rossi, de 17 anos. A garota reclama de truculência do policial que a abordou, o qual, segundo ela, apertou seu braço com força. "Tá doendo demais. Um policial apertou muito forte", reclamou, aos prantos. A mãe de Alessandra, Angela, tentou consolar a garota e explicou a situação. "Nós temos descendência alemã e chegamos no hotel às 17 horas para tentar ver os jogadores", disse Angela.

Não é a primeira vez que a empolgação da torcida consegue vencer a segurança em Fortaleza. No mesmo hotel em que a seleção alemã está hospedada, mais de 100 torcedores do Uruguai conseguiram invadir o saguão do estabelecimento no dia 12 de junho e fizeram muita festa enquanto a seleção celeste chegava em Fortaleza.