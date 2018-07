Alemanha já planeja festa em Berlim em caso de título na Copa

A Alemanha já escolheu o local da comemoração caso o título da Copa do Mundo seja conquistado no domingo, na final contra a Argentina, no Maracanã. Se for tetracampeã mundial, a seleção alemã irá festejar com a torcida no Portão de Brandenburgo, em Berlim.

A seleção alemã deve voltar para casa na terça-feira pela manhã, mas só haverá festa com os fãs em caso de vitória no jogo de domingo, de acordo com o gerente geral da Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão), Oliver Bierhoff.

Berlim e Frankfurt disputaram o direito de sediar a possível festa do título mundial, mas tanto a DFB quanto a própria seleção preferiram a capital. De acordo com o presidente da entidade, Wolfgang Niersbach, a avenida que leva ao portão de Brandenburgo "seria o local ideal para agradecer o apoio dos fãs de toda a Alemanha" se a equipe voltar a ser campeã após 24 anos.