Amor pela seleção do México quase acaba com um casamento

O amor pela seleção ou país faz com que muitos torcedores cometam atos que beiram a loucura. É o que acontece, por exemplo, com os mexicanos Carlos Ibarra e Sérgio Bonilla, dois amigos que em 2012 já tinham decidido vir para o Brasil acompanhar sua seleção mesmo sem saber se ela viria. E quase deu tudo errado.

Os dois decidiram que iriam viajar atrás da seleção mexicana (que jogou em Natal e Fortaleza e dia 23 atua em Recife) e por isso resolveram começar a fazer economia e guardar dinheiro de tudo quanto foi jeito. Venderam carro e alguns bens pessoais para conseguir ter uma reserva que passasse confiança. Enquanto isso, dentro de campo, tudo dava errado para os mexicanos e a classificação para o Mundial ficou muito próxima de não acontecer durante as Eliminatórias.

"Aquele dia foi um dos mais sofridos da minha vida. Já tinha vendido diversas coisas, minha mulher estava brava comigo, porque achava que eu amava mais a seleção do que ela e tudo poderia ir por água abaixo", lembrou Sérgio.

Na última rodada do hexagonal final das Eliminatórias da América do Norte, até os 38 minutos do segundo tempo, o México está se classificando, mesmo perdendo para a Costa Rica, já que o Panamá precisava vencer os EUA e o jogo estava 1 a 1. Mas o Panamá fez o segundo gol e de uma forma impressionante, os americanos viram o jogo com dois gols nos últimos dois minutos e colocaram o México na repescagem, onde eles derrotaram a Nova Zelândia e garantiram a vaga para o Mundial.

"Só de lembrar disso eu choro", brinca Sérgio, que conseguiu ver o México na Copa, mas quase perdeu a mulher. "Ela ficou tão brava com o que eu fiz, que resolveu sair de casa com a minha filha. Deixei faltar coisas em casa para conseguir vir para o Brasil", lembrou o torcedor. Mas nos últimos meses, ele conseguiu reajustar a sua saúde financeira e fez as pazes com a mulher. "Agora está tudo lindo. Só falta o México se classificar para as oitavas", projetou.

Carlos, que trabalha com marketing em Guadalajara, também precisou fazer economia, mas pelo menos não perdeu a mulher. "Ela entendeu de boa. Só não a trouxe porque estava muito caro", explicou.

Apesar da loucura, os dois juram que não se arrependem do que fizeram. "Isso é Copa do Mundo e no Brasil, um país muito lindo. Estou feliz de estar aqui e poder ver de perto a minha seleção", comemorou Sérgio, que não quis citar os nomes da mulher e da filha para evitar constrangimentos. "Elas ficaram com vergonha do que eu fiz", explicou. Na opinião de Carlos, falta apenas uma coisa para a festa ficar completa. "Se Brasil e México se classificarem, ficará perfeito".

Os dois se apaixonaram tanto por Recife, que resolveram ir para a capital pernambucana antes mesmo do jogo de Fortaleza. "Viajamos para Fortaleza no dia do jogo (contra o Brasil) e já voltaremos na terça-feira mesmo", explicaram.