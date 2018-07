Animados, holandeses fazem a festa em acampamento em SP

O simples fato de a Holanda ter se classificado com antecedência para a segunda fase da Copa do Mundo já era motivo de festa. Porém, mesmo que a equipe não estivesse tão bem no torneio, os torcedores que vieram ao Brasil já tinham arranjado um jeito de se divertir. No clube de ex-funcionários da Eletropaulo, às margens da Represa de Guarapiranga, em São Paulo, holandeses montaram o "Orange Camping", que está ainda mais cheio um dia antes da partida dos europeus contra o Chile, nesta segunda, na Arena Corinthians, às 13h.

O acampamento, que já possuía cerca de 700 pessoas, recebeu mais 150 holandeses, que chegaram do Rio de Janeiro em quatro ônibus. Para manter o clima agradável, os torcedores têm acesso às piscinas do clube, que neste domingo foi a principal diversão dos europeus, que não se preocuparam em usar trajes de banho, como sungas e biquínis. Outra parte dos holandeses que estavam no local aproveitaram o dia também para ir ao bairro do Grajaú, conhecer as favelas da região.

Para finalizar o dia, o "Orange Camping" será palco de um show com bandas típicas holandesas. Os clientes do local ganham refeição, possuem direito a banheiros e também a um campo de futebol. A moeda usada no local é o euro e uma cerveja Heineken é vendida a € 3 (R$ 9,09).