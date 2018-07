Apesar de derrota, Óscar Tabárez elogia jogadores do Uruguai

O técnico do Uruguai, Óscar Tabárez, havia sido contundente na coletiva de sexta-feira. Ao invés de responder às perguntas dos jornalistas, o treinador realizou um discurso de desagravo a Luis Suárez e terminou dizendo que sua equipe iria utilizar toda sua rebeldia pela punição ao atacante como impulso para fazer um grande jogo contra a Colômbia.

Neste sábado, no Maracanã, o Uruguai teve poucas chances de gol, perdeu a partida e acabou eliminado da Copa do Mundo. Mas Tabárez se mostrou satisfeito. "É preciso aceitar a derrota e parabenizar o adversário. A única coisa que me ocorre neste momento é que estou satisfeito com meus jogadores, que tentaram buscar a vitória e deram tudo de si", afirmou o técnico após o jogo.

Sereno durante toda a entrevista - o técnico apenas interrompeu a coletiva quando o celular de um jornalista tocou -, Tabárez disse que o Uruguai não esperava conquistar a Copa do Mundo. "Não achávamos que estivéssemos entre os favoritos. Nosso objetivo era ser uma equipe difícil de ser enfrentada, e conseguimos isso de novo hoje."

Autor do gol contra a Itália, que classificou o Uruguai para a segunda fase, o zagueiro Godín também enalteceu a postura do time em campo. "Claro que estamos tristes, mas ao mesmo tempo sinto muito orgulho. Orgulho dos meus companheiros e de todos os uruguaios, que nos apoiaram nos bons e nos maus momentos", declarou.

Para Tabárez, ter chegado às oitavas já foi um grande feito para a equipe, que tinha em seu plantel 15 jogadores que atuaram na Copa do Mundo de 2010. "Conseguimos vitórias importantes, sobre duas potências do futebol, para avançar às oitavas", lembrou, referindo-se aos triunfos sobre Itália e Inglaterra na fase de grupos.

"O Uruguai tem que se impor, tentando limitar o adversário. Tem a ver com sentimento de pertencimento, entrega, atitude e aproveitar nossos pontos fortes, do ponto de vista individual e coletivo", destacou o treinador. "Lamentamos muito ter perdido, mas quando você enfrenta um adversário que aproveita as oportunidades e joga melhor, você tem que aceitar a derrota."