Após classificação, jogadores colombianos passam dia com família

Depois da histórica classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, com a vitória sobre o Uruguai no dia anterior, os jogadores colombianos passaram o domingo com seus parentes, que estão hospedados no Guarujá, no litoral paulista. De folga, eles foram de ônibus para a cidade pela manhã e voltaram para a concentração em São Paulo no fim da tarde.

Para o meia Guarín, o encontro com a família ajudou a carregar as baterias para a partida de sexta-feira contra o Brasil, em Fortaleza, quando estará em jogo uma vaga na semifinal do Mundial. "Isso ajuda muito antes de uma partida tão importante como a que vamos disputar", avaliou.

A seleção colombiana volta a trabalhar nesta segunda-feira. O treino, no CT do São Paulo em Cotia, está marcado para começar às 15h30. A delegação viajará para Fortaleza, local da partida contra o Brasil, só na quarta.