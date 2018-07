Aránguiz tem lesão leve e não preocupa Chile para jogo com Holanda

O volante chileno Charles Aránguiz sofreu um estiramento leve no joelho direito e já iniciou o tratamento para enfrentar a Holanda, jogo que vale a liderança do Grupo B da Copa do Mundo, segunda-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Aránguiz sofreu a lesão no jogo contra a Espanha, quarta-feira, no Maracanã. Ele foi o autor do segundo gol na vitória por 2 a 0, que garantiu a classificação chilena para as oitavas de final. Mas deixou o estádio com dores no joelho.

Jogador do Inter, Aránguiz foi a uma clínica na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, acompanhado do médico Giovanni Carcuro. Ele foi submetido a uma ressonância magnética e, segundo a Federação Chilena de Futebol, teve uma lesão "leve".

Assim, Aranguíz não está descartado para o jogo contra os holandeses. Mas, como o Chile já está classificado, o técnico Jorge Sampaoli pode optar por não forçar um de seus titulares, preservando-o diante da Holanda na segunda-feira.