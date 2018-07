Arena da Baixada não receberá treinamentos por gramado

Espanha e Austrália não vão treinar na Arena da Baixada neste domingo, como manda o regulamento da Copa do Mundo em véspera de jogo. Por recomendação da Fifa, o gramado do estádio precisa ser preservado para a partida entre as duas seleções, agendada para as 13h de segunda-feira.

Assim, os espanhóis treinarão no CT do Caju, do Atlético-PR, base da equipe em Curitiba desde o último dia 8. Já os australianos escolheram o estádio Couto Pereira, do arquirrival Coritiba. Os técnicos das duas equipes só vão à Arena da Baixada para conceder entrevista coletiva.

A partida entre Espanha e Austrália é apenas a terceira da Arena da Baixada nesta Copa do Mundo. Depois do confronto entre Irã e Nigéria, no dia 16, o estádio foi palco de Honduras x Equador na última sexta-feira. E o gramado apresentou várias falhas, principalmente no segundo jogo. A cada dividida, tufos de grama voavam. No intervalo, funcionários da Fifa taparam alguns buracos, mas no segundo tempo o problema aumentou.

A condição climática de Curitiba é apontada como culpada pelo estado do gramado. Na semana retrasada, por exemplo, choveu muito na capital paranaense. Depois, as temperaturas caíram bastante – a média na cidade tem sido de 10ºC nos últimos dias. Nem mesmo o uso de um sistema de “aquecimento” da grama com luzes especiais foi o suficiente para resolver o problema.

A Arena da Baixada foi, ao lado da Arena Corinthians, o estádio mais atrasado da Copa do Mundo. A arena deveria ficar pronta em dezembro de 2013. Em janeiro deste ano, a Fifa chegou a ameaçar tirar o estádio do Mundial por conta do atraso nas obras, mas um empréstimo ao Atlético-PR de R$ 65 milhões garantiu a arena no Mundial – o dinheiro precisou ser adiantado pelo governo do Estado enquanto não saia a liberação do BNDES.

Antes da Copa, foram disputadas apenas duas partidas no local. No dia 29 de março, o Atlético-PR enfrentou o J Malucelli e em 14 de maio o Furacão jogou contra o Corinthians. O quarto e último jogo do Mundial disputado na Arena da Baixada será na quinta-feira, entre Argélia e Rússia.