Argentina homenageia Mascherano pelo 100º jogo na seleção

O volante Mascherano foi homenageado pela Associação de Futebol Argentino (AFA) neste domingo à tarde pelo 100º jogo que completou com a camisa da Argentina na vitória contra o Irã, sábado, no Mineirão.

Em um evento privado, sem a presença da imprensa, no CT do Galo, onde a equipe realiza os treinos, Mascherano recebeu uma camisa número 100 e uma placa comemorativa com a frase: "Nascido para a seleção". "Obrigado à AFA e a todos os integrantes desse grupo por esse presente", agradeceu Mascherano no Twitter.

Mascherano é um dos líderes da equipe e disputa sua terceira Copa do Mundo. Foi capitão antes das eliminatórias até entregar a tarja para Lionel Messi. Dentro de campo, tem uma função importante na proteção da zaga, o setor mais criticado da equipe. Nas duas primeiras partidas da Argentina na Copa, teve atuação regular. "Como diz a placa: nascido para a seleção", elogia o zagueiro Demichelis. "Completar 100 jogos pela seleção é para poucos", completou Lavezzi.

O volante começou a carreira no River Plate, passou por Corinthians, West Ham, Liverpool e, atualmente, defende o Barcelona. Sua primeira partida pela Argentina foi em 2003 contra o Uruguai. Ele também foi vice-campeão da Copa América, em 2004, perdendo para o Brasil, e conquistou a medalha de ouro olímpica em Pequim, 2008.