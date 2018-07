Argentinos tomam o Rio de Janeiro na véspera da final da Copa

Os argentinos voltaram a ocupar com carros as vagas da Praia de Copacabana. Na primeira semana da Copa, trailers e motorhomes lotaram o Leme e Copacabana, e os motoristas foram orientados pela Prefeitura, pega desprevenida com a "invasão" por terra, a se transferir para o Terreirão do Samba, no centro. Nessa última semana do Mundial, com a classificação da seleção argentina para a final, mais torcedores chegaram dirigindo.

"Estou dormindo dentro do carro há três dias. Mas não durmo muito. Estou no Rio, não é lugar de descansar, e sim de aproveitar", brincou Brian Alves, de 28 anos, que abandonou o trabalho para vir torcer no Rio. Atendente de loja em Buenos Aires, ele avisou ao chefe da viagem pelo WhatsApp, aplicativo de mensagens por celular. "Ele teve que entender. É uma oportunidade única ver um Mundial perto de casa. Quando a Argentina passou pela Bélgica (sábado passado), decidir vir. Tenho certeza de que vamos ganhar. Não temos medo da Alemanha. O Brasil estava sem Neymar, mas nós não temos só o Messi".

O preço para estacionar o carro foi combinado com guardadores: R$ 2 por dia. O representante comercial Rafael Fernandez, que veio de Córdoba, achou a acomodação perfeita, apesar do desconforto. Ele veio de carona com um grupo de amigos. Toma banho numa ducha oferecida por um posto de gasolina da orla e faz as refeições em restaurantes a quilo. "Vi a Copa de 1978 e foi lindo ver a Argentina campeã, aos 12 anos. Nunca me esqueci do que vivi. Agora tenho a oportunidade de ver isso de novo no Brasil. A Alemanha já é tricampeã. Agora é a nossa vez."

Entre os torcedores entrevistados pelo Estado nos carros parados na praia, nenhum tem ingresso para o jogo. A ideia é assistir no telão da Fifa Fan Fest, a poucos metros de onde estão estacionados, e comemorar pelos bares de Copacabana. Os carros vieram cheios de bandeiras, camisas e garrafas de fernet, a forte bebida que eles misturam a coca-cola. Ontem, às 11 horas, eles jogavam futebol na calçada e bebiam “fernet con coca” animadamente em copos de 500 mililitros para celebrar o fim da chuva que caíra mais cedo.