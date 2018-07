Bélgica promete time misto contra a Coreia no fim primeira fase

A Bélgica teve dois desfalques de última hora para o jogo desta quinta-feira contra a Coreia do Sul, em São Paulo, pela Copa do Mundo. Durante o treino de reconhecimento do gramado do estádio, na véspera, o zagueiro Kompany e o lateral-esquerdo Vermaelen sentiram problemas musculares e serão preservados pelo técnico Marc Wilmots, já pensando no confronto das oitavas de final.

Wilmots revelou as baixas durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, depois do treino. Fora a dupla, a seleção belga deve ter as ausências do lateral-direito Alderweireld e do volante Witsel - ambos receberam cartões amarelos e ficam no banco para evitar suspensões. A equipe joga apenas por um empate para garantir a primeira posição do Grupo H e escapar de um possível confronto com a Alemanha nas oitavas de final.

Além dos desfalques, o técnico prometeu novas surpresas na escalação. "Temos um grupo muito bom e vamos dar experiência a mais jogadores. Penso em poupar alguns e dar oportunidade a outros, que estão ansiosos para jogar", comentou Wilmots. Curiosamente, a Bélgica garantiu as vitórias sobre a Argélia (2 a 1) e Rússia (1 a 0) com gols marcados por reservas que entraram em campo no segundo tempo.

Wilmots mostrou irritação quando questionado sobre as atuações abaixo do esperado da equipe, que chegou a ser vaiada durante a partida contra a Rússia, no Maracanã. Ele afirmou ter mais interesse nos resultados, mas garantiu que o grupo não vai atuar de forma descompromissada, apesar de já estar classificado. "Sempre jogamos com 100% de seriedade e nada disso vai mudar só por se tratar da última rodada", garantiu o zagueiro Van Buyten.

A provável escalação da Bélgica tem Courtois; Vanden Borre, Lombaerts, Van Buyten e Vertonghen; Defour, Fellaini e Hazard (Dembélé); De Bruyne, Mertens e Lukaku (Origi).