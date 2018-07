Brasil registra segunda maior média de público das Copas do Mundo

A Copa do Mundo no Brasil alcançou a segunda maior média de público da história, superada apenas pelo Mundial de 1994, nos Estados Unidos, de acordo com a Fifa. Dentro de cada estádio, ou até mesmo pela TV foi possível notar as arquibancadas praticamente lotadas.

Pode-se dizer que em relação ao público, ao menos, essa Copa foi um sucesso - ostentando 98,4% de ocupação e 3,3 milhões de ingressos vendidos.

A média de público nos 64 jogos da competição realizados até aqui, foi de 53 mil pessoas por partida, superando 52,4 mil da Alemanha, em 2006. A marca brasileira, entretanto, é bem menor que a de 68,9 mil pessoas contabilizada em 1994, isso por causa da grande capacidade de ocupação dos estádios nos Estados Unidos.

Em números absolutos, a Copa do Brasil por pouco não passa o Mundial de 1994. No total, foram 3,4 milhões de pessoas nos estádios, contra 3,5 milhões em 1994.

GOLS

Entre os recordes que a Copa pode bater está a de gols. Até agora, foram 170 gols, dois abaixo do Mundial de 1998. A Alemanha ainda passou o Brasil e se transformou na seleção que mais gols marcou na história das Copas. Foram 223 contra 221 do Brasil.