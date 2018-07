Brasil volta a dominar posse de bola em derrota para a Holanda

Se havia qualquer dúvida que posse de bola não tem mais qualquer relação com o resultado de uma partida, ela foi dizimada neste sábado. Afinal, a seleção brasileira foi absolutamente dominada pela Holanda na derrota por 3 a 0, que deu aos holandeses o terceiro lugar do Copa, mas mesmo assim ficou com a bola por mais tempo.

De acordo com as estatísticas oficiais da Fifa, o Brasil teve 58% da posse de bola na partida, com 42% da Holanda. No total, a equipe acertou 482 passes, com 81% de aproveitamento, enquanto o time europeu teve 76% de aproveitamento, acertando 313 toques.

Depois de fazer 2 a 0 aos 17 minutos de jogo, a Holanda se fechou. Por isso chutou apenas oito vezes a gol (Julio Cesar fez uma defesa apenas), enquanto o Brasil finalizou 11 vezes, acertando o alvo só duas vezes. Em ambas o goleiro Cillessen não teve trabalho.

Oscar foi o mais participativo dos brasileiros, com três chutes a gol e 51 passes completados. Jô, titular durante os 90 minutos, não tentou nenhuma conclusão. De acordo com a Fifa, o centroavante teve velocidade máxima de 30,9 km/h, muito perto dos 32,2 km/h do momento mais rápido de Robben.