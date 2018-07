Bruno Alves ainda é dúvida para partida entre Portugal e EUA

A seleção portuguesa fará na noite deste sábado o treino de reconhecimento da Arena Amazônia, em Manaus, sua última atividade antes da partida decisiva contra os Estados Unidos, neste domingo. O zagueiro Bruno Alves, que tem uma mialgia na perna esquerda, não vai treinar e sua participação no jogo só será decidida algumas horas antes do apito inicial. Se ele não jogar, o técnico Paulo Bento vai escalar Neto, jogador do Zenit, da Rússia.

Caso Bruno Alves não possa jogar, será o quinto desfalque da equipe portuguesa. O goleiro Rui Patrício, o lateral-esquerdo Fábio Coentrão (que já voltou para Portugal) e o atacante Hugo Almeida estão machucados e o zagueiro Pepe, expulso na partida contra a Alemanha, vai cumprir suspensão no segundo jogo do time português na Copa do Mundo.

Paulo Bento sabe que não será fácil levantar o moral de sua tropa, que anda baixo por causa dos 4 a 0 sofridos diante da Alemanha e das lesões, mas ele aposta que Portugal vai mostrar ao mundo sua valentia em Manaus.

"Não é a primeira vez que nos vemos em uma situação difícil, estamos acostumados a isso", afirmou o treinador. "É em momentos como esse que os portugueses crescem. Estamos entre a espada e a parede, mas eu escolho a espada para lutar, não quero ficar encostado na parede. Tenho certeza de que os meus jogadores pensam do mesmo jeito."