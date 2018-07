Card autografado por Neymar custa quase R$ 3 mil na internet

Quanto custa um autógrafo de Neymar? Para colecionadores vale muito. Um card da coleção especial da Copa do Mundo com a assinatura do jogador chega a custar R$ 2.744 em um site de vendas pela internet, o eBay.

A figurinha mais cara com o craque brasileiro não chega nem perto, por entanto, do preço por um card de seu colega de Barcelona, o argentino Lionel Messi. A unidade mais caprichada da coleção, que além de ter o autógrafo é brilhante, custa aproximadamente R$ 11 mil.

Como a coleção Prizm Auto World Cup, da Panini, não é vendida no Brasil, é preciso encomendar o produto em uma loja norte-americana. Nos EUA, esse tipo de coleção é bem popular e existe para vários outros esportes, como basquete, o que faz os itens de troca, especialmente os mais raros, se valorizarem. Os itens de futebol, no entanto, surpreendem. Um card do ídolo da NBA, Kobe Bryant, pode ser encontrado por menos de R$ 500.

A edição da Copa do Mundo, além do jogador brasileiro e do argentino, traz o autógrafo de outras estrelas, como Cristiano Ronaldo - cerca de R$ 11 mil, e mesmo Pelé. Um card do Rei chega a valer R$ 1.300. Enquanto isso, a figurinha de Jürgen Klinsmann, atual técnico dos EUA e ídolo da seleção alemã, custa mais: cerca de R$ 4 mil.