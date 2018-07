'Carga de críticas estava pesada', admite Fred após gol pela seleção

Bastaram dois jogos sem fazer gol para que crescesse a pressão sobre Fred, o centroavante do Brasil na Copa. O atacante participou pouco das partidas contra Croácia e México e passou a ser ironizado, principalmente nas redes sociais, pelo baixo número de chutes a gol. Nesta segunda-feira o jejum chegou ao fim com o terceiro gol da vitória por 4 a 1 sobre Camarões.

"Graças a Deus saiu esse gol", comemorou Fred, após a partida, admitindo que a pressão era grande. "A carga de criticas estava pesada em cima de mim, mas procurei manter a tranquilidade. Eu sabia do trabalho, da confiança que depositaram em mim. Grupo foi maravilhoso comigo."

Ao marcar seu primeiro gol na Copa, Fred destacou que o bigode deu sorte e contou que já esperava que o Mundial pudesse começar ruim para ele. "Comecei assim a Copa das Confederações, sabia que poderia encontrar alguma dificuldade algum jejum. Por isso trabalhei meu lado psicológico com tranquilidade. No gol, a bola acabou batendo no meu bigode. (Dedico o gol) para o meu pai, à minha família, a todo mundo que orou por mim."

Fred, porém, fez questão de ressaltar que o gol foi importante não só para ele, mas para a equipe, que fez um bom segundo tempo diante de Camarões. "O que vinha incomodado era que a equipe não vinha jogando tão bem, não vinha jogando como hoje. Houve a qualidade do Neymar, mas houve também a evolução da equipe inteira. A parte coletiva foi muito bem", elogiou.