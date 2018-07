Carioca tem início de infarto no Mineirão e morre no hospital

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou, neste domingo, 29, que um homem de 69 anos morreu após dar entrada no hospital, com quadro de infarto, durante o jogo entre Brasil e Chile, no sábado, 28. Ele começou a se sentir mal ainda dentro do Mineirão e foi encaminhado para uma unidade de saúde particular.

O nome da vítima, que saiu do Rio de Janeiro para assistir a partida, não foi divulgado. Conforme nota da Secretaria de Saúde, o torcedor era hipertenso, diabético e devido à glicemia alta, sentiu-se mal e foi socorrido pela equipe médica que estava no estádio. Ele foi levado para o Hospital Life Center, onde deu entrada às 15h49. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, o torcedor sofreu uma parada cardiorrespiratória às 17h e faleceu às 17h45.

A empresa de saúde que presta serviço para a Fifa no Mineirão atendeu pelo menos quatro torcedores com sintomas de princípio de infarto no estádio, durante a partida deste sábado. O Comitê Organizador da Copa do Mundo confirma 137 atendimentos médicos e quatro remoções de torcedores por motivos diversos durante a partida.