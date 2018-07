CBF confirma que Felipão não é mais técnico da seleção

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou por meio de seu site oficial que Luiz Felipe Scolari e o resto da comissão técnica não estão mais no comando da seleção brasileira. Em uma reunião entre Felipão e os dirigentes da entidade, ficou decidido que uma renovação no comando do time se faz necessária após a perda da Copa do Mundo.

A resolução foi tomada após um encontro de cerca de uma hora na casa do presidente da CBF, José Maria Marin com a presença do vice e sucessor no cargo, Marco Polo Del Nero. Juntos, decidiram que a situação da comissão técnica ficou insustentável após o vexame diante da Alemanha e a derrota diante dos holandeses, no último sábado.

Scolari havia entregado seu cargo após a disputa do terceiro lugar durante a entrevista coletiva. Pelo acerto que tinha com a CBF, seu trabalho se encerraria ao fim da Copa, o que aconteceu na disputa pelo terceiro lugar, contra os holandeses. Abatido pelo revés e ainda pela goleada de 7 a 1 sofrida diante da Alemanha, o técnico não manifestara interesse em seguir no comando da seleção.

No site da Confederação Brasileira de Futebol, restaram os agradecimentos dos dois cartolas ao trabalho de Felipão e Parreira. "O Scolari e toda a sua comissão técnica merecem o nosso respeito e agradecimento. Eles foram responsáveis por devolver ao povo brasileiro o seu amor pela Seleção", afirma Marin.

"Claro que essa comissão técnica e esses jogadores contribuíram decisivamente para que esse sentimento voltasse. A todos eles, portanto, o nosso renovado agradecimento", completa Del Nero na nota oficial, sem citar a goleada que a equipe sofreu diante da campeã Alemanha, nem a perda do terceiro lugar na Copa. Junto do treinador, deixam a equipe o auxiliar técnico Flávio Murtosa e o coordenador Carlos Alberto Parreira.

Uma coletiva para a imprensa deve acontecer na próxima quinta-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe qual será o tema da entrevista, mas existe a possibilidade do novo treinador da seleção ser anunciado.