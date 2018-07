CBF sai da Copa com pelo menos R$ 44 milhões em prêmios

Apesar de estar de fora da disputa do título, a seleção brasileira não sairá da Copa do Mundo de mãos vazias - mesmo que perca a disputa do terceiro lugar para a Holanda, neste sábado, em Brasília. Isso porque a premiação oferecida pela Fifa para o quarto colocado na Copa do Mundo é de US$ 20 milhões (R$ 44,44 milhões).

Caso supere a Holanda no Mané Garrincha, a Confederação Brasileira de Futebol sairá da Copa do Mundo US$ 22 milhões (R$ 48,89 milhões) mais rica. Parte deste valor será distribuído como prêmio ao elenco e comissão técnica.

Além de dar o título de campeão do mundo, o vencedor da partida de domingo, no Maracanã, receberá da Fifa US$ 35 milhões (R$ 77,78 milhões), cinco milhões de dólares a mais do que o segundo colocado.

De acordo com a Fifa, ao final da Copa do Mundo US$ 358 milhões (R$ 795,55 milhões) terão sido distribuídos em prêmios às 32 seleções que participaram do Mundial.