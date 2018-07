Com gol de Van Persie, Holanda bate Gana em Roterdã

ROTERDÃ - Atual vice-campeã mundial, a Holanda venceu Gana por 1 a 0, neste sábado, em Roterdã, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. O gol do triunfo holandês sobre o rival africano, que também estará no Brasil para a disputa da principal competição do planeta, foi marcado por Robin van Persie.

Os holandeses enfrentaram os ganenses diante de seus torcedores horas depois de o técnico Louis Van Gaal ter anunciado a lista de 23 jogadores que defenderão o país no Mundial. Esse foi o segundo amistoso da equipe nacional nesta fase preparatória para Copa. No primeiro, realizado em 17 de maio, Van Persie também foi o autor do gol do empate por 1 a 1 com o Equador, em Amsterdã.

Desta vez, o atacante do Manchester United marcou o único gol do jogo diante de Gana logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Pela esquerda, Sneijder tocou no meio para Robben, que da intermediária do ataque devolveu em velocidade para o meio-campista invadir a grande área e tocar para Robben, já com o goleiro adversário batido, finalizar para as redes.

Os holandeses irão estrear na Copa do Mundo diante da atual campeã Espanha, em 13 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em seguida, enfrentam a Austrália seis dias depois, na Arena da Baixada, em Curitiba, e fecham participação na primeira fase contra o Chile, no dia 23 de junho, em São Paulo.

A seleção de Gana, por sua vez, estará em outro grupo complicado do Mundial, o G, que conta também com Alemanha, Portugal e Estados Unidos. A estreia dos africanos será diante dos norte-americanos, em 16 de junho, na Fonte Nova. Seis dias depois, eles terão pela frente os alemães, no Castelão, em Fortaleza, antes de terminarem a fase inicial do torneio diante dos portugueses, no dia 26, no Mané Garrincha, em Brasília.