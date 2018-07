Com lombalgia, David Luiz passa por exames em Belo Horizonte

David Luiz deixou nesta tarde o Hospital Mater Dei, na região central de Belo Horizonte, onde a seleção brasileira enfrenta o Chile neste sábado. O zagueiro passou por uma ressonância magnética depois de treinar parcialmente com os companheiros na manhã desta sexta-feira.

O jogador está com uma lombalgia, reclama de dores nas costas e é dúvida para a partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na saída do hospital, depois de cerca de 1h30, David Luiz apenas acenou para os jornalistas, disse que estava bem e fez sinal de positivo. A CBF não deu detalhes sobre os exames.

Mais cedo nesta terça-feira, David Luiz participou apenas de uma parte do último treinamento comandado por Felipão antes de pegar o Chile, atuando apenas nas práticas táticas e de cobranças de pênalti, e pode dar lugar a Dante, que faria a parceria com Thiago Silva na defesa. Já na quinta-feira, ele havia abandonado atividade da seleção com queixas de dores nas costas. À ocasião, a CBF disse que não era nada grave.