Confrontos regionais garantem um sul-americano na semi

A Copa do Mundo no Brasil está proporcionando uma invasão de sul-americanos nos estádios e nas cidades brasileiras. A definição dos quatro primeiros grupos da Copa já definiu que pelo menos um time da América do Sul estará na semifinal. Por outro lado, ao menos dois deles serão eliminados já nas oitavas de final. Mais um cairá nas quartas.

Isso porque um dos quadrantes da chave do mata-mata só tem sul-americanos. O Brasil, líder do Grupo A, vai enfrentar o Chile, segundo do Grupo B. Quem avançar pega o vencedor de outro duelo sul-americano, entre Colômbia (campeã do Grupo C) e Uruguai (segundo no Grupo D).

A Argentina, se avançar em primeiro no Grupo F, fica do outro lado da chave e só encontraria seus rivais numa possível final. Já o Equador, se conseguir se classificar no segundo lugar do Grupo E, enfrentaria os argentinos nas oitavas, definindo o terceiro mata-mata sul-americano.

O primeiro dos duelos regionais será no sábado, quando o Brasil vai enfrentar o Chile, às 13h, no Mineirão. Depois, às 17h, Colômbia e Uruguai se enfrentam no Maracanã. Será a primeira partida dos uruguaios em Mundiais no palco do Maracanazzo de 1950. Se a final daquela Copa se repetir, o duelo será no Castelão, em Fortaleza, pelas quartas.

No outro lado da chave, quem comemora é a Holanda. O time europeu pega o México, domingo, às 13h, no Castelão. Depois, quem vencer enfrenta o ganhador do improvável confronto entre Grécia e Costa Rica, que vão jogar mais tarde, às 17h, na Arena Pernambuco, em Recife.