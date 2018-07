Copa das Copas foi também a Copa dos números

A Copa do Mundo do Brasil teve, além de muita emoção, vários recordes quebrados. O Mundial de 2014 empatou com o de 1998 no número de gols marcados, viu Klose ultrapassar Ronaldo como o maior artilheiro de todos os tempos, teve no goleiro colombiano Mondragon o jogador mais velho a entrar em campo e ainda contou com o gol contra mais rápido marcado na história, pelo bósnio Kolasinac a favor da Argentina.

A seleção brasileira também ajudou a alcançar marcas inéditas, mas todas negativas. Com 14 gols tomados, o Brasil superou o time de 1938 como a pior defesa em uma só edição. Além disso, Júlio César chegou a 18 gols sofridos em 12 jogos, superando Taffarel em três tentos, apesar de ter seis jogos a menos. Outra estatística ruim surgiu no massacre da Alemanha na semifinal: os 7 a 1 foram a maior goleada brasileira considerando todas as partidas realizadas pela seleção.

CONFIRA OS NÚMEROS DA COPA DO MUNDO DE 2014:

COPA COM MAIS GOLS MARCADOS

A Copa do Mundo de 2014 registrou o mesmo número de gols do Mundial mais artilheiro. Em 1998, na França, foram 171 gols marcados nos 64 jogos, marca igualada neste ano. A média das duas edições com mais bolas na rede foi de 2,67 gols por partida. A Copa com maior média é a de 1954. Quase insuperável, a competição contabilizou 140 gols em 26 jogos, ou seja, 5,38 a cada partida.

MAIOR ARTILHEIRO DE TODOS OS TEMPOS

Aos 36 anos de idade, Miroslav Klose anotou dois gols em 2014 e ultrapassou Ronaldo como maior artilheiro em Copas. O centroavante - que nasceu na Polônia, mas decidiu atuar pela Alemanha - marcou cinco gols em 2002, mais cinco em 2006, quatro em 2010, antes de quebrar o recorde neste ano. Antigo detentor da marca, o atacante brasileiro fez 15 nos quatro Mundiais que disputou. Considerando apenas a Copa no Brasil, James Rodríguez fez seis gols nos cinco jogos da Colômbia e se sagrou o artilheiro. É o primeiro sul americano de um time que nunca foi campeão do mundo a conseguir tal feito.

GOL CONTRA MAIS RÁPIDO

No jogo de estreia da Bósnia, o zagueiro Sead Kolasinac fez o gol contra mais rápido da história das Copas. Messi cobrou falta da esquerda para área, Rojo desviou de cabeça e o defensor bósnio colocou para dentro do próprio gol aos 2min26s de partida. O feito superou por 21 segundos a marca do zagueiro paraguaio Gamarra, ex-Corinthians, Flamengo e Palmeiras, que fez um gol contra a favor da Inglaterra em 2006. O lateral-esquerdo Marcelo com o primeiro gol da Copa, marcado para a Croácia aos 10 minutos do primeiro tempo, ocupa a sexta colocação da lista.

GOL DE NÚMERO 2.300

O gol de número 2.300 desse Mundial saiu no jogo Estados Unidos e Portugal, ainda na primeira fase. E foi um golaço. Jermaine Jones acertou um chute forte aos 18 minutos do segundo tempo e empatou a partida em 1 a 1. No final, as duas seleções marcaram mais uma vez e ficaram no 2 a 2. Ao todo, já são 2.379 gols marcados nas 20 edições de Copas.

MILÉSIMO CHUTE A GOL ACONTECEU NA FINAL

Até o 63º jogo, a vitória por 3 a 0 da Holanda sobre o Brasil na decisão do terceiro lugar, 999 finalizações foram no alvo. Aos seis minutos da final entre Argentina e Alemanha, o atacante Thomas Müller tentou um cruzamento da direita, mas mandou no alvo. Romero defendeu o milésimo chute nesta Copa.

MAIOR NÚMERO DE JOGOS SEGUIDOS SEM BALANÇAR AS REDES

A seleção de Honduras alcançou um recorde negativo. Com a derrota na estreia para a França por 3 a 0, os hondurenhos chegaram a cinco jogos seguidos sem marcar gol em uma Copa do Mundo. O tento anotado na derrota por 2 a 1 para o Equador, pelo atacante Carlo Costly aos 31 minutos do primeiro tempo, acabou com a escrita. A Argélia chegou ao Mundial já há cinco jogos sem balançar as redes, mas encerrou o jejum aos 24 minutos do primeiro tempo do revés sofrido contra a Bélgica por 2 a 1, com pênalti convertido por Sofiane Feghouli. O recorde em minutos é da Bolívia, que ficou sem marcar durante cinco jogos e 67 minutos. Edwin Sánchez fez o gol de honra na derrota para a Espanha por 3 a 1 em 1994.

QUINTA MAIOR GOLEADA

O massacre da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1 se igualou como a quinta maior goleada em Mundiais. Itália em 1934 e o próprio Brasil em 1950 repetiram o placar sobre Estados Unidos e Suécia, respectivamente. Os 10 a 1 impostos pela Hungria sobre El Salvador em 1982 é a maior vitória registrada até hoje. Já o jogo com mais gols aconteceu em 1954: a Áustria fez 7 a 5 na dona da casa Suíça.

SEGUNDO MAIOR PÚBLICO

Os 3.429.873 que assistiram aos 64 jogos da Copa do Mundo no Brasil registraram o segundo maior público total na história. Apenas o Mundial de 94, realizado nos Estados Unidos, teve mais público: foram quase 160 mil pessoas a mais 20 anos atrás. A média também foi a segunda maior: 53.592 espectadores contra 68.991 novamente nos EUA. Em 1950, a média alcançou 47.554 torcedores por jogo, o que coloca a primeira Copa realizada no Brasil na 9ª colocação da lista.

JOGADOR MAIS VELHO A ENTRAR EM CAMPO

O goleiro colombiano Faryd Mondragon se tornou o atleta mais velho a entrar em campo em uma partida de Copa do Mundo. Mondragon substituiu o titular Ospina aos 39 minutos do segundo tempo da vitória por 4 a 1 sobre o Japão e quebrou o recorde de Roger Milla com 43 anos e três dias. O camaronês jogou sua última partida em 1994 com 42 anos, um mês e oito dias.

MAIOR NÚMERO DE PRORROGAÇÕES EM UMA ÚNICA EDIÇÃO JUNTO COM 1990

A Copa de 2014 também igualou o recorde de disputa de prorrogações em uma única edição. Assim como aconteceu em 1990, foram oito tempos extras, incluindo a final, que teve vitória da Alemanha sobre a Argentina por 1 a 0, com gol marcado por Mario Gotze já no segundo tempo da prorrogação.

MAIS UMA SELEÇÃO ESTREANTE

Como aconteceu em todas as Copas, houve uma seleção estreante em 2014. A Bósnia e Herzegovina, seleção do atacante Edin Dzeko, do Manchester City, fazia parte da Iugoslávia até o início dos anos 1990. Dos seis estados sucessores após a divisão iugoslava, a Bósnia foi o quarto a participar de um Mundial - a Croácia estreou em 1998, a Eslovênia quatro anos depois, e a Sérvia em Montenegro em 2006. A Sérvia voltou a participar sozinha após a divisão com Montenegro na última Copa.

ARGENTINA X ALEMANHA ACONTECEU SETE VEZES EM COPAS

A final entre Argentina e Alemanha igualou o número de jogos entre duas seleções. Brasil e Suécia se enfrentaram sete vezes - em 1938, 1950, 1958, 1978, 1990 e duas vezes em 1994 - com vantagem absoluta para os brasileiros. Foram cinco vitórias e dois empates, incluindo os 5 a 2 na final da Copa de 1958. Alemães e argentinos chegaram a sete confrontos em 2014 - outros jogos aconteceram em 1958, 1966, 1986, 1990, 2006 e 2010 -, sendo três em finais. Os hermanos levaram a melhor em 1986, perderam em 1990 e voltaram a ser vice-campeões no tira-teima deste ano. Ao todo, são quatro vitórias dos europeus, dois empates e uma derrota.

BRASIL LEVOU O 100º GOL EM MUNDIAIS

O baixo desempenho do sistema defensivo brasileiro ajudou a quebrar a marca dos 100 gols sofridos. O gol de pênalti de Van Persie, que abriu o placar nos 3 a 0 da Holanda na disputa do terceiro lugar, foi o 100º que o Brasil tomou em Copas. Nas 20 edições do torneio, a seleção chegou a 102: média de 5,2 por partida. Apenas a tetra-campeã Alemanha tomou mais. Foram 121 nos 18 Mundiais em que participaram. Nos últimos dois jogos, a seleção sofreu quase 10% de todos os gols já tomados nas 104 partidas na história do Brasil na competição.