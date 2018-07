COPA DO MUNDO CHEGA AO FIM E CRIA NOVOS HERÓIS E VILÕES

Acaba hoje uma das melhores edições de Copa do Mundo desde 1930. Como a presidente Dilma Rousseff gosta de dizer, foi a Copa das Copas – e não faltou nada. Teve goleadas, quebras de tabu, zebras, decepções e, claro, o maior vexame da história do futebol brasileiro. Mas os 7 a 1 que não sai da cabeça de ninguém não pode apagar tudo de especial que aconteceu nos últimos 30 dias.

Os holofotes na reta final da decisão foram direcionados para alemães e argentinos, mas vários outros personagens também se destacaram ao longo da competição. Positiva ou negativamente. A mordida de Luis Suárez em Chiellini e a pancada de Zúñiga em Neymar foram os dois principais pontos negativos. Com a bola rolando, a surpreendente Costa Rica deixou para trás Uruguai, Itália, Inglaterra e só foi parada nos pênaltis, pela Holanda. O goleiro Keylor Navas mostrou que não foi eleito o melhor da posição no Campeonato Espanhol (defendeu o Levante) à toa.

Aliás, foi a Copa dos goleiros. Navas não foi o único a brilhar. Apesar da decepção com a fraca campanha da Itália, Gianluigi Buffon teve a honra de disputar pela quinta vez o Mundial, algo que só o mexicano Antonio Carbajal e o alemão Lothar Matthäus fizeram.

O colombiano Faryd Mondragón jogou poucos minutos na partida entre Japão e Colômbia e se tornou o jogador mais velho a disputar um Mundial, com 43 anos e três dias, ultrapassando o camaronês Roger Milla, que tinha 42 anos e 39 dias.

Por falar no camaronês, outra marca do atacante foi quebrada. O ganês Gyan marcou um gol contra Portugal e outro diante da Alemanha e chegou a seis gols feitos somando todos os Mundiais em que disputou, passando Milla, que tem cinco.

Essa edição marcou a estreia da Bósnia-Herzegovina em Mundiais. O país, que se tornou independente da antiga Iugoslávia em 1992, mesmo contando com Dzeko, meia do Manchester City, lutou bastante, mas não conseguiu passar da primeira fase. Ao contrário dos gregos, que graças a um gol de Samaras, nos minutos finais contra a Costa do Marfim, avançou para as oitavas pela primeira vez. Os argelinos, comandados pelo meia Feghouli, do Valencia, também debutaram nas oitavas, mas deram azar de encontrar a Alemanha no meio do caminho.

A competição também teve um desfile de craques. Miroslav Klose chegou aos 16 gols e se tornou o maior artilheiros em Copas, Messi brilhou como todos esperavam, assim como Neymar, que só não fez mais pelo Brasil por causa da lesão. E o colombiano James Rodríguez surpreendeu com seis gols marcados. No fim, o que fica é que o Mundial deixa saudades, heróis e alguns vilões.